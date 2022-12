Harrison Ford nel selvaggio west con la serie "1923"

Milano, 3 dic. (askanews) - Una grande epopea western per Harrison Ford. L'attore americano è il protagonista di "1923", la nuova serie targata Paramount+, che è un prequel della plurimpremiata "Yellowstone". A Los Angeles la serie è stata presentata in anteprima in presenza di tutto il cast: o...

Milano, 3 dic. (askanews) – Una grande epopea western per Harrison Ford. L’attore americano è il protagonista di “1923”, la nuova serie targata Paramount+, che è un prequel della plurimpremiata “Yellowstone”. A Los Angeles la serie è stata presentata in anteprima in presenza di tutto il cast: oltre ad Harrison Ford, anche Hellen Mirren, Timothy Dalton e Marley Shelton tra gli altri.

“C’è la storia del luogo. C’è la storia della famiglia. C’è la storia dei tempi e c’è la storia individuale del personaggio.

Molte, molte, molte storie, voglio dire, è un’impresa molto complicata e ambiziosa, persino epica, questa storia”, ha spiegato Ford.

1923″ è ambientato nel west montano in un periodo di devastazione, tra pandemia e siccità. Siamo ai tempi della Grande depressione e della fine del proibizionismo.

“Non lo vedo come un western, devo dire. Anche se ovviamente lo è, immagino. Lo vedo più nel senso di una sorta di tentacolare romanzo russo. È una meravigliosa osservazione e un saggio sulla storia americana”, ha sottolineato Hellen Mirren.

La serie, nonostante l’ambientazione storica a un secolo fa, offre molti richiami all’oggi, come ha spiegato Marley Shelton:

“Ci sono molte somiglianze con l’attualità, in termini di cose che stavamo affrontando come società. La pandemia, c’è stata la pandemia anche allora. Certo, il crollo del mercato. E questo grande cambiamento in termini di innovazione, con l’elettricità e le auto”

“1923” sarà disponibile negli Stati Uniti su Paramount+ il 18 dicembre.

In Italia arriverà nel 2023.