Luis Hasa è sempre più vicino a unirsi al Napoli. Il giovane centrocampista classe 2004, attualmente in forza al Lecce, è al centro di un’operazione che sembra prossima alla conclusione. Stando a quanto riportato da fonti vicine al mercato, il calciatore è atteso a Napoli per effettuare le visite mediche, ultimo passaggio necessario prima di ufficializzare il trasferimento.

Hasa Napoli: tutto pronto per le visite mediche del nuovo acquisto

Hasa è un talento emergente che ha saputo distinguersi grazie alle sue prestazioni con la nazionale italiana Under 19, contribuendo in modo determinante alla vittoria del Campionato Europeo di categoria disputato a Malta. Le sue qualità tecniche e la visione di gioco lo hanno reso uno dei preferiti del direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, che aveva già avuto modo di apprezzarlo durante la sua esperienza alla Juventus Next Gen.

L’operazione, che sembra definita sulla base di 500.000 euro con possibili contropartite tecniche, potrebbe includere nomi come Alessio Zerbin e Rafa Marin, due giocatori che al momento non stanno trovando spazio nella rosa del Napoli. Secondo Gianluca Di Marzio, Hasa rappresenta un profilo interessante per il progetto partenopeo, che punta a integrare giovani promesse in grado di contribuire sia nel breve che nel lungo termine.

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha confermato lo stato avanzato della trattativa durante una recente conferenza stampa.

Hasa a Napoli: visite mediche imminenti per il nuovo acquisto

Parlando della cessione, Corvino ha dichiarato: “Stiamo definendo un’operazione importante con un club italiano di rilievo. Si tratta di un calciatore che al momento non trova spazio nella nostra squadra, ma abbiamo richiesto contropartite tecniche o altre condizioni per completare l’accordo. Parliamo di Hasa”.

Con l’arrivo di Hasa, il Napoli mira a rafforzare ulteriormente il centrocampo, regalando al nuovo tecnico Antonio Conte una pedina di qualità e prospettiva. Il giovane calciatore avrà l’opportunità di crescere in un ambiente competitivo, sotto la guida di un allenatore che ha dimostrato di saper valorizzare i talenti.

Il trasferimento potrebbe rappresentare una svolta importante per la carriera di Hasa, che avrà la possibilità di confrontarsi con il massimo livello del calcio italiano e internazionale. Nel frattempo, i tifosi del Napoli attendono con entusiasmo l’ufficialità, pronti ad accogliere un nuovo protagonista all’ombra del Vesuvio.