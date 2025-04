Healthcare Awards, il riconoscimento alle eccellenze che trasformano la salute

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) – Sono stati assegnati oggi i premi della seconda edizione degli Healthcare Awards, iniziativa promossa da Formiche e Healthcare Policy che quest'anno ha fatto tappa a L'Aquila, al Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale d'Abruzzo. Un'occasione importante per riconoscere e valorizzare quelle realtà – istituzionali, industriali e scientifiche – che contribuiscono concretamente all'evoluzione del sistema salute attraverso innovazione, ricerca, valorizzazione dei territori e delle persone. Gli Healthcare Awards "vogliono premiare quelle realtà virtuose che promuovono la salute nel nostro Paese e sul territorio", afferma Alessandra Maria Claudia Micelli, direttore di Healthcare Policy e condirettore di Formiche. "Iniziative come queste – osserva in apertura dell'evento Fausta Bergamotto, sottosegretaria di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy – sono fondamentali perché favoriscono l'incontro e la condivisione tra operatori del settore. Il settore farmaceutico e biotech rappresenta un comparto industriale cruciale, strategico per la nostra nazione". L'industria farmaceutica e biotecnologica italiana, "che investe fortemente in ricerca e sviluppo e che riveste un ruolo centrale anche in termini di sicurezza nazionale", ha raggiunto un valore di produzione pari a 56 miliardi di euro, di cui almeno 54 destinati all'export.

Nel ricevere il premio 'Politiche per la salute' per l'impegno concreto, coerente e orientato ai risultati, capace di tradurre l'esperienza medica e politica in policy sanitarie vicine ai territori e ai bisogni reali delle persone, il senatore Guido Quintino Liris, membro Commissione Bilancio, sottolinea che si tratta di "uno dei premi che vale più di qualsiasi altra cosa. La salute non riguarda soltanto la diagnostica, la cura e il follow-up, ma anche l'ambito manageriale e politico, che è indispensabile per rimettere il cittadino al centro della scena. Questa è la chiave del mio impegno quotidiano. Abbiamo un Servizio sanitario nazionale che dà tutto a tutti. Non fa differenze di censo, genere, provenienza o religione. E' un sistema universalistico che dobbiamo difendere con forza e orgoglio".

Americo Cicchetti, direttore generale della Programmazione sanitaria presso il ministero della Salute, ricevendo il premio 'Sanità del futuro' per il suo impegno orientato alla costruzione di una sanità sostenibile e proiettata verso il domani, dichiara: "E' un piacere essere qui con persone che stimo e con cui collaboro. Ringrazio la realtà di Formiche e Healthcare Policy anche per un altro motivo: per aver posto l'accento sulla parola policy. La salute, infatti, dovrebbe essere al centro di tutte le politiche. Abbiamo studi e dati che dimostrano come alcuni programmi di prevenzione, ad esempio, generano fino a 18 euro di valore economico per ogni euro investito. Dobbiamo dimostrare che il sistema sanitario funziona, che utilizza bene le risorse, che genera valore. Solo così riusciremo a orientare le priorità e a far sì che si scelga di investire nella salute".

Per Antonella Santuccione Chadha, "è un grande onore" ricevere il premio 'Avanguardia della ricerca' per il suo contributo nel campo delle neuroscienze che integra prospettiva di genere, innovazione scientifica e impegno sociale. "Mi rende particolarmente felice e orgogliosa, ma mi infonde quel senso di responsabilità che arriva con il riconoscimento, che non è un traguardo, ma un inizio per una fase successiva. Questo premio ha una responsabilità che si impone sulla mia persona e sugli scienziati che lavorano per la Women's Brain Foundation".

Hanno consegnato i riconoscimenti i rappresentanti delle istituzioni: Edoardo Alesse, rettore dell'Università dell'Aquila; Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila; Alessandro Grimaldi, presidente dell'Ordine dei medici della provincia dell'Aquila.

Sono state premiate, inoltre, realtà industriali e produttive che, con visione innovativa e impegno concreto – si legge in una nota – stanno contribuendo a trasformare la sanità attraverso la ricerca, la prevenzione e modelli di collaborazione sempre più evoluti. A Incyte è stato assegnato il riconoscimento 'Valore della ricerca' per il suo impegno nel promuovere l'innovazione scientifica e il dialogo tra istituzioni, accademia e industria. A Johnson & Johnson Innovative Medicine è andato il premio 'Dalla parte dei pazienti', una testimonianza dell'impegno nel rafforzare il ruolo delle associazioni di pazienti attraverso progetti strutturati, come la Patient association academy. Il premio 'Medicina d'iniziativa' è stato consegnato a Novartis Italia per il progetto SiCura, un modello innovativo di prevenzione cardiovascolare che integra analisi dei dati, collaborazione territoriale e tecnologie digitali per anticipare il rischio e migliorare la presa in carico dei pazienti. Per aver saputo coniugare innovazione scientifica e sviluppo industriale radicato nel territorio, contribuendo alla produzione globale di farmaci complessi nel campo dell'immunologia, Sanofi si è aggiudicata il premio 'Innovazione e territorio'.

"Non esiste innovazione senza ricerca – commenta Jessica Nardin, Government Affairs & Policy Director di Incyte – Il complesso momento che stiamo vivendo a livello geopolitico offre, all'Europa e all'Italia, la straordinaria opportunità di recuperare il gap di innovazione accumulato negli ultimi anni. Valorizzare la nostra già eccellente comunità scientifica, fatta di ricercatori e scienziati riconosciuti in tutto il mondo, attrarre investimenti e risorse dall'estero e assicurare un ecosistema favorevole all'R&D, con regole più semplici ed omogenee, sono gli ingredienti principali per permettere all'Italia di riappropriarsi del primato della scienza e della ricerca".

"Alla luce di un contesto istituzionale in evoluzione, che riconosce le associazioni di pazienti come co-decisori nei processi di salute, siamo orgogliosi di essere stati pionieri nell’individuare questo bisogno – dice Monica Gibellini, Government Affairs, Policy and Patient Engagement Director, Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia – Come J&J, continueremo ad accompagnare le Pags attraverso la Patient Association Academy, offrendo un percorso di crescita che rafforzi le loro competenze, sia individuali che collettive. Ci impegneremo a promuovere la capacità di collaborare in modo sinergico, al fine di sviluppare una rappresentatività unitaria nel dialogo con le Istituzioni". Per Roberta Rondena, Country Value & Access Head di Novartis Italia, "i risultati emersi dal progetto SiCura confermano l'impatto della medicina di iniziativa basata sul valore, che porta salute ai pazienti, efficienza nell’utilizzo delle risorse e un miglioramento complessivo dell'assistenza sanitaria. Come azienda impegnata oltre il farmaco, siamo soddisfatti di avere messo le nostre competenze al servizio di un progetto così innovativo, che apre la strada a nuovi modelli integrati di cura per affrontare sfide sanitarie importanti e complesse come la prevenzione del rischio cardiovascolare, a beneficio dei pazienti e della sostenibilità del sistema. Siamo onorati di ricevere il premio Healthcare Awards 2025 per un'iniziativa di grande valore che mostra come pubblico e privato possono collaborare in modo virtuoso".

Conclude Alessandro Casu, direttore stabilimento Sanofi di Scoppito (L'Aquila): "Grazie a una profonda trasformazione dei processi e delle nostre competenze in chiave di digitalizzazione che hanno coinvolto tante realtà imprenditoriali e accademiche sul territorio, Scoppito rappresenta oggi un polo chiave a livello mondiale per lo sviluppo industriale e il lancio di nuove molecole. Ben 3 delle 12 molecole più promettenti della pipeline di ricerca Sanofi saranno prodotte qui. Parliamo di molecole 'first in class', 'best in class' e multi-indicazione, destinate a trasformare le traiettorie delle patologie legate al sistema immunitario, trasformare lo standard di cura e rispondere ad esigenze cliniche insoddisfatte".