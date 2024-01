Home > Video > "I clienti sono tutti uguali, la busta si paga" "I clienti sono tutti uguali, la busta si paga"

@gemaldetersivi0 è proprietaria di un negozio e si occupa ovviamente della sua gestione. La donna ha un profilo TikTok, in cui risponde alle domande dei suoi cliente. Uno di questa l'ha attaccata lamentandosi di aver dovuto pagare una busta, chiesta in più per la spesa, nonostante abbia fatto un acquisto totale di 150 euro. La tiktoker invita le persone ha portare le buste da casa se non vogliono pagarle poi in negozio. Tutti i clienti sono uguali e devono pagare tutti le buste, indipendente dal valore della spesa fatta.