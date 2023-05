I Negramaro festeggiano 20 anni di successi insieme

Milano, 23 mag. (askanews) – Una grande famiglia musicale, che da 20 anni regala successi ed emozioni. I Negramaro quando passano lasciano il segno, basti pensare che sono stati la prima band italiana a suonare allo Stadio San Siro di Milano e all’Arena di Verona.

“La prima cosa che mi viene in mente pensando a questi vent’anni è che portano con se una leggerezza incredibile. In una vita normale avrebbero un peso diverso, la nostra è costellata di successi ma soprattutto il grande successo di aver ottenuto una famiglia allargata, la band fatta di amici insieme da sempre e per sempre. La velocità e la leggerezza mi fanno ben sperare in una vita ancora più lunga”.

Eternamente in bilico tra un’elettronica penetrante, l’esuberanza pop-rock e uno spiccato romanticismo, Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo sono sempre più legati e festeggiano con 10 imperdibili show, ma soprattutto con la loro grande festa di ritorno a casa.

“Lecce ci vedrà finalmente in un concerto inedito, in un posto inedito, l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce), dove finalmente celebreremo questi 20 anni, insieme alle nostre canzoni a quello che abbiamo dato e a quello che abbiamo ricevuto dal pubblico. Sarà l’occasione per dividere il palco con tanti amici, saranno davvero tanti, hanno accettato tutti l’invito, e sarà divertente da adesso in poi immaginare dove interverranno”.

N20 BACK HOME sarà l’unica occasione per vedere dal vivo i Negramaro in Puglia, lì dove tutto ha avuto inizio, e non sarà un semplice concerto, ma una vera e propria experience a 360°.