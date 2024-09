I pubblici ministeri, frequentemente, cercano di dare un'interpretazione alle leggi, secondo La Russa.

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso fiducia nella giustizia durante un evento del FdI a Lido degli Estensi, pur sottolineando che l'accusa pubblica tende ad avere un'interpretazione estensiva delle leggi. La Russa insiste che il compito del sistema giudiziario sia applicare le leggi, non correggerle, anche se fossero errate. Queste osservazioni sono state fatte in relazione al processo Open Arms contro Matteo Salvini che si svolge a Palermo.

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante un evento del FdI a Lido degli Estensi, ha esposto la sua fiducia nella giustizia, pur evidenziando quanto sia comune per l’accusa pubblica, in casi simili, adottare un approccio interpretativo delle leggi piuttosto estensivo, ruolo che attribuiscono al procuratore. Secondo La Russa, tuttavia, il compito del sistema giudiziario non dovrebbe essere quello di correggere le leggi, persino nel caso in cui queste risultino errate, bensì di applicarle. Queste dichiarazioni sono state fatte in riferimento alla richiesta di condanna rivolta a Matteo Salvini nel processo Open Arms che si svolge a Palermo.