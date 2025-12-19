Ia: Mattarella, 'Europa indietro ma può aspirare a ruolo autonomo'

Roma, 19 dic. Adnkronos) - "Un settore dove l’Europa sembra essere rimasta indietro e potrebbe invece aspirare a un ruolo autonomo è quello dell’intelligenza artificiale. I Paesi dell’Unione dispongono, insieme, delle risorse necessarie per realizzare un modello di inte...

Roma, 19 dic. Adnkronos) – "Un settore dove l’Europa sembra essere rimasta indietro e potrebbe invece aspirare a un ruolo autonomo è quello dell’intelligenza artificiale. I Paesi dell’Unione dispongono, insieme, delle risorse necessarie per realizzare un modello di intelligenza artificiale originale, trasparente, sicuro, attento ai diritti, finalizzato a sviluppare i settori di eccellenza che in Europa e in Italia non mancano".

Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile.