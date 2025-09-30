Ia: Mattarella, 'non esiste etica macchine ma di chi le governa'**

Astana, 30 set. (Adnkronos) - "L’Intelligenza artificiale è un ausilio tecnico, ogni decisione deve essere in capo a un essere umano, le cui competenze e capacità devono poter essere valorizzate dall’impiego di strumenti all’avanguardia, non rimesse a un algoritm...

Astana, 30 set. (Adnkronos) – "L’Intelligenza artificiale è un ausilio tecnico, ogni decisione deve essere in capo a un essere umano, le cui competenze e capacità devono poter essere valorizzate dall’impiego di strumenti all’avanguardia, non rimesse a un algoritmo. L’intelligenza artificiale rappresenta innovazione che riscrive le regole del sistema ed è capace di trasformare i nostri modi di organizzare, di lavorare, di vivere.

Tuttavia non è un soggetto. Non esiste un’etica delle macchine, bensì l’etica di chi le governa e, con essa, governa la competitività dei Paesi con ripercussioni sociali, economiche e geopolitiche". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Accademia della Pubblica amministrazione del Kazakistan.