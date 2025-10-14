ICFE 2026, la fiera internazionale dei tappeti e delle pavimentazioni di Istanbul cresce la portata globale con numeri da record

Giunta alla sua terza edizione, l’International Carpet & Flooring Expo (ICFE) — già nota come CFE — si è rapidamente affermata come uno dei principali punti di riferimento globali per il settore. Organizzata dal Gruppo Tüyap Exhibitions in collaborazione con l’Associazione Esportatori di Tappeti di Istanbul (İHİB) e l’Associazione Esportatori di Tappeti dell’Anatolia Sudorientale (GAHİB), la fiera ha assunto una dimensione internazionale, attirando buyer, produttori e decisori da sei continenti.

Anche in un’epoca in cui i venti dell’e-commerce soffiano su ogni angolo del commercio, è ancora nell’incontro diretto che nascono i legami duraturi capaci di trasformarsi in affari concreti. Per il settore dei tappeti e delle pavimentazioni, nessun appuntamento incarna meglio dell’ICFE questa realtà, in programma all’Istanbul Expo Center dal 6 al 9 gennaio 2026.

Un nuovo padiglione

La crescita è evidente. Per rispondere a una domanda in costante aumento, l’ICFE aggiunge un undicesimo padiglione nell’edizione 2026. Tutti gli spazi sono già stati assegnati, con i grandi marchi internazionali che hanno prenotato in anticipo, a conferma del ruolo dell’Expo come snodo centrale del settore.

Un’influenza globale

La forza dell’ICFE a livello mondiale si fonda su una strategia di marketing che raggiunge oltre 80 Paesi. Attraverso media digitali, campagne mirate e sistemi di matchmaking B2B internazionali, la fiera mette in contatto in modo diretto ed efficace espositori e visitatori. Questo respiro internazionale non solo distingue l’ICFE da altri eventi del settore, ma garantisce che ogni edizione generi nuove opportunità di business e partnership.

Oltre 50 mila visitatori attesi

L’ICFE 2026 si prepara ad accogliere quasi 500 aziende provenienti da 25 Paesi, tra cui Cina, Iran, Pakistan, India, Afghanistan, Uzbekistan, Stati Uniti, Egitto, Giordania, Belgio e Francia. Sono previsti circa 50 mila visitatori professionali da 105 nazioni, con una presenza particolarmente significativa da Germania, Italia, Cina, India, Iran, Belgio, Stati Uniti, Russia e Medio Oriente. Forte del successo dell’edizione 2025 — in cui il 78% degli espositori ha dichiarato di aver avviato nuove collaborazioni commerciali — l’organizzazione ha fissato un obiettivo ambizioso: raggiungere l’85% nel 2026.

“Il nostro settore può abbracciare gli strumenti digitali, ma vive della fiducia e dei rapporti che nascono dall’incontro diretto,” ha dichiarato İlhan Ersözlü del Gruppo Tüyap Exhibitions. “L’ampliamento dell’ICFE con l’undicesimo padiglione e la straordinaria varietà di partecipazioni internazionali dimostrano quanto Istanbul sia ormai un punto nevralgico a livello mondiale per tappeti e pavimentazioni. ICFE 2026 sarà la piattaforma dove nasceranno nuove partnership e prenderà forma il futuro del settore.”

Scopri di più sul gruppo Tüyap Exhibition

Fondata nel 1979 da Bülent Ünal come prima società privata di organizzazione fieristica in Turchia, Tüyap ha contribuito a plasmare il settore per oltre 46 anni. Nel corso della sua attività ha ospitato oltre 370.000 aziende e 75 milioni di visitatori attraverso fiere specializzate in patria e all’estero.

Oggi Tüyap gestisce tre centri fieristici in Turchia e mantiene uffici in sei Paesi, collaborando con più di 100 organizzazioni professionali in tutto il mondo. È stata pioniera nell’organizzazione di fiere dedicate ai prodotti turchi in Cina, Russia e Africa, e continua a sostenere il commercio internazionale con una media di 10 fiere estere all’anno.

Un primato distingue Tüyap: è l’unico organizzatore privato in Turchia a disporre di un proprio centro fieristico. Grazie a questa peculiarità, l’azienda è in grado di unire eventi fisici e piattaforme digitali, offrendo fiere ibride pensate per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più globalizzato.