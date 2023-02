Home > Video > Il calciatore Jakub Jankto fa coming out: "Non voglio più nascondermi" Il calciatore Jakub Jankto fa coming out: "Non voglio più nascondermi"

"Sono gay, non voglio più nascondermi". Con queste parole il calciatore 27enne Jakub Jankto, con un passato in serie A con Udinese e Sampdoria, ha deciso di fare coming out. È il più noto calciatore in attività ad averlo fatto.