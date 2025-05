Una giornata di mobilitazione per il Pd e i suoi alleati in vista dei referendum di giugno

Una giornata di mobilitazione a Roma

Il centrosinistra si è ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri sotto il palco di piazza Vittorio a Roma, in occasione di una maratona oratoria organizzata dalla Cgil per sostenere i referendum previsti per l’8 e 9 giugno. La giornata di mobilitazione è iniziata al mattino, con presidi in ogni regione davanti alle sedi della Rai, accusata di “oscurare” l’importanza di questo appuntamento.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato attivamente all’evento romano, sottolineando l’importanza di informare i cittadini in vista del voto.

Il timore del quorum

Il timore principale dei promotori e sostenitori dei referendum è che il lavoro svolto possa risultare vano se non si raggiunge il quorum necessario. Maurizio Landini, leader della Cgil, ha affermato che è decisivo informare i cittadini nei prossimi venti giorni, esprimendo ottimismo riguardo al raggiungimento del quorum. Anche Riccardo Magi, rappresentante di Più Europa, ha partecipato attivamente, evidenziando l’importanza del referendum sulla cittadinanza.

Le voci dei leader politici

Durante l’evento, si sono susseguiti interventi di vari leader politici. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha parlato dei referendum sul lavoro, ma ha suscitato qualche critica per non aver menzionato quello sulla cittadinanza. In un dialogo diretto con Antonella Soldo, del comitato per il referendum sulla cittadinanza, Conte ha ribadito la sua posizione, esprimendo perplessità sul dimezzamento del periodo di residenza richiesto. Questo scambio ha messo in evidenza le differenze di opinione all’interno del centrosinistra, nonostante la volontà di unirsi per una causa comune.

Le sfide interne al centrosinistra

Il centrosinistra si trova a dover affrontare non solo la questione dei referendum, ma anche le divergenze tra i vari partiti. Conte ha richiamato l’attenzione sulla battaglia contro le armi, marcando una distanza dal Pd, mentre Schlein ha fatto autocritica, sottolineando che il voto rappresenta un’opportunità per costruire un futuro migliore. La leader del Pd ha anche invitato a unire le forze di opposizione, evidenziando che esiste un’alternativa concreta.

Il problema del quorum e le reazioni

Il problema del quorum rimane centrale nel dibattito. Nicola Fratoianni ha avvertito che l’invito all’astensione potrebbe infastidire i cittadini, che vedono nei referendum una questione di diritti e condizioni materiali. Angelo Bonelli ha aggiunto che le dichiarazioni di esponenti come La Russa potrebbero invece incentivare la partecipazione al voto. Magi ha lanciato una provocazione, proponendo un incontro con Salvini sul referendum per la cittadinanza, sottolineando che molti richiedenti potrebbero avere una conoscenza della Costituzione superiore a quella di alcuni membri della Lega.