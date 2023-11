Home > Video > Il cibo non venduto che fine fa Il cibo non venduto che fine fa

"Ma il cibo invenduto che fine fa?'' @alexiadurantii, sul suo profilo tiktok, risponde a una domanda che le viene posta molto frequentemente. La ragazza spiega che il cibo, della giornata, non venduto viene prelevato da un ragazzo che lo consegnerà a una casa famiglia o in Chiesa. Il cibo non viene perso ma viene dato a chi ne ha bisogno come i senzatetto, bisognosi❤️