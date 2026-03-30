Il passaggio del Ciclone Narelle sulla costa dell’Australia Occidentale ha generato un fenomeno atmosferico insolito, in cui il cielo ha assunto una colorazione rosso intensa visibile in diverse località, tra cui Shark Bay e le aree vicine a Exmouth. Questo evento è il risultato dell’interazione tra venti estremi, polveri desertiche e particolari condizioni di diffusione della luce, che insieme hanno prodotto un effetto visivo spettacolare e al tempo stesso indicativo della forza dei sistemi meteorologici coinvolti.

Un cielo insolitamente rosso sopra l’Australia Occidentale

Un’intensa colorazione rosso-arancio ha avvolto i cieli dell’Australia Occidentale durante il passaggio del ciclone tropicale Cyclone Narelle, trasformando il paesaggio in una scena quasi surreale. Le immagini diffuse sui social hanno rapidamente attirato l’attenzione internazionale, mostrando un’atmosfera densa e luminosa allo stesso tempo, particolarmente evidente nelle aree di Shark Bay, situata a diverse centinaia di chilometri da Exmouth, dove il ciclone ha poi avuto impatto diretto. Il fenomeno è stato generato da una combinazione di condizioni estreme: venti molto forti, suoli ricchi di ferro e particolari effetti legati alla diffusione della luce nell’atmosfera.

Le raffiche generate dal ciclone hanno sollevato grandi quantità di polveri provenienti da aree desertiche come il Pilbara, contribuendo alla formazione di una fitta foschia. Come spiegato dal meteorologo Angus Hines alla ABC News: “È una zona del paese molto rossa, ha quella tonalità ruggine, quindi quel colore viene sollevato dai forti venti… sia a livello locale che da tutto il nord dell’Australia Occidentale”. La presenza di suoli ricchi di ossidi di ferro ha amplificato ulteriormente l’effetto cromatico, rendendo la polvere sospesa nell’aria responsabile della colorazione intensa del cielo.

Il cielo diventa rosso sangue dopo il passaggio del ciclone Narelle: dinamiche atmosferiche, impatti e percezione del fenomeno

Il colore insolito osservato nei cieli è il risultato anche di fenomeni ottici come lo scattering di Mie, che si verifica quando particelle di dimensioni relativamente grandi interagiscono con la luce solare. In questo caso, le polveri sollevate dal vento hanno filtrato le lunghezze d’onda più corte, lasciando prevalere quelle rosse e arancioni, contribuendo a uniformare la tonalità del cielo. A ciò si è aggiunta la copertura nuvolosa associata al ciclone, che ha attenuato la luce diretta del sole, intensificando ulteriormente l’effetto visivo. In alcune testimonianze raccolte nella zona, residenti hanno descritto la scena in modo vivido: “Il cielo diventava sempre più arancione, poi improvvisamente era rosso ovunque”, accompagnata da una presenza costante di polvere percepibile anche nell’aria respirata.

Oltre all’impatto visivo, il ciclone ha provocato conseguenze significative sul territorio. Secondo fonti come The Guardian e CNN, diverse località costiere tra cui Carnarvon hanno subito interruzioni dei servizi essenziali, danni alle infrastrutture e problemi diffusi alla rete elettrica e idrica. Anche aree interne delle regioni del Kimberley e del Mid West sono state interessate da condizioni atmosferiche estreme. L’evento, oltre a rappresentare un fenomeno ottico raro e suggestivo, evidenzia come l’interazione tra fattori meteorologici e ambientali possa generare effetti visivi straordinari ma allo stesso tempo indicativi di situazioni climatiche potenzialmente critiche.