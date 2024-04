Il Congresso Americano approva il pacchetto aiuti per l'Ucraina

E alla fine, il tanto chiacchierato e discusso pacchetto d’aiuti che gli USA avevano promesso a Volodymyr Zelensky sta diventando una realtà. Dei tantissimi fondi messi a disposizione potranno beneficiare anche Israele e Taiwan.

Pacchetto di aiuti all’Ucraina: ok dal Congresso Americano

Il Congresso Americano, dopo mesi di lunghe trattative, ha dato l’ok a fornire nuovi aiuti militari ed economici per l’Ucraina. “Finalmente, finalmente, finalmente. Stasera dopo più di sei mesi di duro lavoro e molti colpi di scena l’America manda un messaggio al mondo intero: non vi volteremo le spalle” – ha festeggiato il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer. Il Senato si è espresso con largo favore, dopo che pochi giorni fa, la medesima cosa era accaduta presso la Camera dei rappresentanti. I fondi messi a disposizione sono pari a circa 95 miliardi e comprendono, non solo capitali per l’Ucraina, ma destinati anche a Taiwan e ad Israele.

Pacchetto di aiuti all’Ucraina: il commento di Biden

Anche Joe Biden ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il risultato finalmente raggiunto: “Gli Stati Uniti inizieranno a inviare armi e attrezzature all’Ucraina questa settimana“. “Firmerò questo disegno di legge e parlerò al popolo americano quando arriverà sulla mia scrivania domani” – ha spiegato il presidente americano.