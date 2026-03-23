Il contratto contestato di Tish: come una clausola ha bloccato la sua carriera dopo Amici

La vicenda emersa in marzo 2026 su VitaVera Podcast ha riaperto il dibattito sui rapporti fra artisti lanciati dai talent e le grandi etichette. Tish, ex concorrente di Amici, ha ricostruito la firma di un accordo proposta a poche giornate dalla finale, descrivendo sensazioni di fretta e incomprensione. Nel racconto spiccano riferimenti a una specifica clausola di durata e a tempistiche di firma talmente ristrette da non permettere un’analisi legale approfondita. L’artista afferma di essersi sentita convinta a firmare in un contesto dove la produzione e la major spingono per chiudere gli accordi prima della conclusione del programma.

La firma e le condizioni contestate

Secondo Tish, il contratto proposto da Epic distribuita da Sony Music Italy conteneva una clausola che legava la fine dell’accordo all’uscita del secondo album: il rapporto terminava 90 giorni dopo la pubblicazione del secondo disco. Il punto critico, come ha spiegato l’artista, è che la decisione sulla data di pubblicazione spettava esclusivamente alla casa discografica, ossia al soggetto che controllava il calendario di uscita. Questo meccanismo, nella sua lettura, ha trasformato un vincolo temporale in un possibile strumento di controllo: l’artista rimaneva formalmente legata senza avere la possibilità di dettare i tempi della propria attività.

La clausola del secondo album

La clausola che lega la durata del contratto all’uscita del secondo album è al centro della critica mossa da Tish. Quando un singolo articolo contrattuale stabilisce che il termine del rapporto dipende da un evento le cui tempistiche sono decise dalla controparte, si crea un potere discrezionale che può prolungare il vincolo oltre le aspettative dell’artista. Nel suo caso, l’uscita del disco Under The Dots è avvenuta il 24 dicembre 2026, una data che, nella percezione dell’artista, ha inciso negativamente sulla visibilità del progetto e ha chiuso di fatto il rapporto con l’etichetta.

I tempi di firma e la pressione

Un altro elemento evidenziato durante l’intervista riguarda i tempi di firma ristretti. Tish racconta che il contratto è stato inviato alla madre la sera del giovedì e che la firma era richiesta entro il mattino successivo, creando una finestra quasi impossibile per una consulenza legale accurata. Questa dinamica riflette, da un lato, la logica dei talent show che operano con scadenze serrate e con accordi già predisposti; dall’altro, amplifica il rischio che chi è meno esperto o senza adeguata assistenza firmi condizioni potenzialmente svantaggiose.

Le conseguenze sulla carriera

Secondo il racconto di Tish, l’effetto pratico delle clausole e delle decisioni dell’etichetta è stato un periodo di immobilità della durata di tre anni, durante il quale non ha potuto pubblicare nuova musica nonostante avesse materiale pronto. La madre dell’artista avrebbe addirittura contattato il presidente della casa discografica per sollecitare una riunione e chiedere chiarimenti sul da farsi, vista l’urgenza di far uscire l’album pronto. La pubblicazione finale del disco il 24 dicembre 2026, secondo la cantante, è stata gestita in modo da limitare la promozione e l’impatto mediatico, aggravando la sensazione di essere stata messa in secondo piano dalla major.

Implicazioni e reazioni: cosa cambia per gli artisti dei talent

La vicenda di Tish solleva questioni più ampie sul rapporto tra talent show e industria musicale. Tra gli aspetti critici emergono la complessità dei testi contrattuali, l’uso di linguaggio tecnico che scoraggia letture autonome, e la pressione esercitata nei momenti immediatamente successivi alla fine di un programma. Per molti giovani artisti la scelta è fra accettare condizioni imposte per non perdere l’onda mediatica o cercare di negoziare tempi e clausole a proprio vantaggio. La testimonianza di Tish si inserisce in una tendenza crescente di dichiarazioni pubbliche di artisti che chiedono maggiore trasparenza e autonomie contrattuali.

Verso una nuova indipendenza

Chiusa l’esperienza con la major, Tish ha dichiarato di non aver pubblicato altra musica pur avendo canzoni pronte e di essere tornata a fare musica con un approccio personale: secondo le sue parole, ora è tornata a essere una musicista e non le interessa se piace o no. Questa affermazione sintetizza il desiderio di riprendersi il controllo del proprio lavoro e sottolinea come per alcuni artisti l’uscita dal circuito delle grandi etichette possa rappresentare una via per recuperare libertà creativa, pur con i rischi e le difficoltà dell’indipendenza.

La storia raccontata sul VitaVera Podcast è un promemoria per chi segue i meccanismi dell’industria musicale: leggere con attenzione i contratti, chiedere consulenza e comprendere le clausole di durata è fondamentale per evitare di trovarsi vincolati da condizioni che limitano la propria attività artistica. La vicenda di Tish rimane un caso utile per alimentare il confronto su pratiche contrattuali e tempi di lavoro nel mondo della musica contemporanea.