Il controverso caso del radiologo e del suo gatto: un'inedita storia da ospedale

Il 20 gennaio scorso è diventato una data controversa per l’ospedale Parini di Aosta. In quella giornata, il medico radiologo Gianluca Fanelli, noto per il suo ruolo nel reparto di Radiologia cardiovascolare e interventistica, ha portato la sua gatta Athena a ricevere cure mediche dopo un grave incidente. La gatta era infatti caduta dal sesto piano di un edificio, riportando ferite significative.

Questo evento ha sollevato un acceso dibattito pubblico e delle accuse penali nei confronti del medico.

Fanelli si trova ora a dover affrontare un processo per presunti abusi professionali. Le accuse a suo carico includono l’indebita appropriazione di risorse ospedaliere e l’esercizio abusivo della professione veterinaria. Durante l’udienza preliminare, fissata per il 27 gennaio, il giudice dovrà decidere se rinviare a giudizio Fanelli e altri due colleghi coinvolti nella vicenda.

Le accuse e la difesa del radiologo

Le indagini hanno rivelato che il radiologo avrebbe fatto attendere due pazienti al pronto soccorso per poter eseguire una tomografia computerizzata e un drenaggio sulla sua gatta. Secondo quanto riportato, il medico avrebbe utilizzato le attrezzature del reparto per sottoporre Athena agli esami necessari. Questo comportamento ha sollevato interrogativi sulla sua etica professionale e sul rispetto delle norme ospedaliere.

Le reazioni del pubblico

La vicenda ha polarizzato l’opinione pubblica. Da una parte, ci sono coloro che difendono Fanelli, sostenendo che abbia agito in modo etico per salvare la vita del suo animale domestico. Molti di questi sostenitori hanno espresso la loro solidarietà sui social media, dichiarando che avrebbero fatto lo stesso per i loro animali. Dall’altra parte, ci sono i critici che accusano il medico di aver messo in pericolo la vita di pazienti in attesa di cure, violando le regole che vietano l’introduzione di animali negli ospedali.

Il coinvolgimento del personale e le conseguenze

Oltre a Fanelli, anche il primario di Radiologia, Massimiliano Natrella, e la tecnica di laboratorio Giulia Sammaritani sono stati citati nel processo. Natrella è accusato di aver assistito al drenaggio della gatta, mentre Sammaritani è accusata di favoreggiamento per la sua presenza durante gli esami. Le indagini hanno anche rivelato che le immagini della TAC sono state successivamente cancellate, un fatto che ha ulteriormente sollevato sospetti sulle intenzioni del radiologo e del suo team.

Il giorno dopo l’episodio, Fanelli ha dichiarato che non si sarebbe mai perdonato se Athena fosse morta, sottolineando il suo legame profondo con l’animale. Ha infatti spiegato che Athena è uno dei suoi cinque gatti, tutti salvati da situazioni estreme. Questa dichiarazione ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla questione, poiché mette in luce il conflitto tra l’emozione personale e la responsabilità professionale.

Riflessioni future

Il caso di Gianluca Fanelli rappresenta una questione delicata che pone interrogativi sulla deontologia professionale e sull’uso delle risorse sanitarie. Mentre si attende la decisione del giudice, la comunità medica e il pubblico continueranno a discutere le implicazioni di tale comportamento. La vicenda non è solo una questione legale, ma anche una riflessione su cosa significhi essere un professionista in un contesto in cui le emozioni personali possono influenzare le decisioni lavorative.