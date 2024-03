Il Crocus City Hall vicino a Mosca il giorno dopo l'attentato

Mosca, 23 mar. (askanews) – Le immagini del Crocus City Hall, la grande sala concerti vicino a Mosca colpita ieri sera da un attacco terroristico rivendicato dall’ISIS che ha ucciso, secondo un bilancio parziale, almeno 140 persone, ferendone molte altre. “Per quanto riguarda i morti, devo dire subito che il numero delle vittime aumenterà in modo significativo”, ha detto il governatore della regione di Mosca Andrei Vorobiev, aggiungendo che sono in corso i lavori per smantellare le macerie dell’edificio e che non tutte le persone sono state estratte dal luogo dell’attentato.