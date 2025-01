Le interrogazioni musicali: un momento cruciale

Il Daytime di Amici 24 ha portato in scena un momento di grande tensione per i giovani cantanti, convocati in studio per affrontare le temute interrogazioni di teoria musicale. I concorrenti, visibilmente preoccupati, si sono trovati di fronte ai giudizi severi di Rudy Zerbi e del maestro Sciabbarrasi. La prima a sedersi è stata Luk3, seguita da TrigNo, Deddè, Mollenbeck, Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Vybes e Niccolò. Le espressioni dei ragazzi rivelavano già il timore di non superare la prova.

Successi e delusioni tra i concorrenti

Nonostante le difficoltà, alcuni allievi hanno dimostrato di aver preparato bene l’interrogazione. Chiamamifaro, Jacopo Sol e Nicolò si sono distinti per le loro performance, mentre Vybes ha sorpreso tutti con una prestazione inaspettata. Fuori dallo studio, il giovane si è dichiarato fiero di se stesso, un segnale di crescita personale. Mollenbeck e Luk3, pur avendo commesso qualche errore, hanno comunque mostrato di aver studiato. Tuttavia, la classifica finale ha portato a momenti di sconforto, in particolare per TrigNo, che ha espresso il suo malcontento per il percorso recente, nonostante il sostegno del pubblico.

Il compito di Dandy e le aspettative della Celentano

Il Daytime ha continuato con un compito assegnato a Dandy da Alessandra Celentano. La storica insegnante ha espresso la sua stima nei confronti del giovane, ma ha anche sottolineato la necessità di vedere miglioramenti nelle sue esibizioni. Dandy, sorpreso dal messaggio della Celentano, ha ricevuto il supporto dei compagni, che hanno notato come l’insegnante non fosse stata eccessivamente severa. Nonostante la coreografia non fosse particolarmente complessa, Dandy ha mostrato segni di scoraggiamento durante le prove, un aspetto che ha sollevato preoccupazioni tra i suoi insegnanti.