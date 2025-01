La posizione di Giuseppe Sala sul terzo mandato

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la sua opinione riguardo alla questione del terzo mandato per i sindaci, definendo la posizione del Partito Democratico (Pd) come “antistorica”. Durante un evento pubblico, Sala ha sottolineato l’importanza della coerenza nelle decisioni politiche, ponendo interrogativi sulla flessibilità delle primarie e sulla limitazione dei mandati. “Primarie sì, primarie no, o primarie quando fanno comodo?” ha chiesto, evidenziando la necessità di un approccio uniforme alle regole che governano la politica locale e nazionale.

Il potere degli elettori e la realtà dei sindaci

In un momento in cui si discute del potere dei sindaci e dei presidenti di Regione, Sala ha ribadito che non si comprende appieno la vita quotidiana di chi ricopre tali cariche. “Non abbiamo tutto questo potere”, ha affermato, sottolineando che il vero potere risiede nel cittadino elettore, il quale ha la facoltà di mandare a casa i propri rappresentanti. Questa affermazione mette in luce la differenza tra la realtà dei sindaci, che devono affrontare le sfide quotidiane, e quella dei parlamentari, che spesso non sono scelti direttamente dagli elettori.

Le sfide del terzo mandato in Italia

Sala ha riconosciuto che, nonostante le sue convinzioni, sarà difficile che il terzo mandato diventi una regola in Italia. Ha difeso la posizione di altri governatori, come Luca Zaia e Vincenzo De Luca, che hanno sostenuto l’importanza di una maggiore stabilità per gli amministratori locali. “Mi interessa molto sapere come la pensa il partito per cui voto e ho sempre votato che è il Pd”, ha dichiarato, esprimendo il desiderio che gli amministratori locali siano visti come una forza all’interno del partito, piuttosto che con fastidio.