Il discorso tocante di Gino Cecchettin

"Mia figlia Giulia era proprio come l'avete conosciuta, una giovane donna allegra, mai sazia di imparare", queste le parole di Gino Cecchettin nella lettera scritta per salutare la figlia Giulia per l'ultima volta. "Nonostante la giovane età era già diventata una combattente...", legge durante il funerale Gino con la voce spezzata dal dolore. La loro è una famiglia distrutta da prima segnata dalla perdita prematura della moglie e madre, e ora dalla morte della figlia, vittima di femminicidio. Buon viaggio piccolo angelo