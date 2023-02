Home > Askanews > Il documentario su Sergio Leone, dal Nastro d'argento alla tv Il documentario su Sergio Leone, dal Nastro d'argento alla tv

Roma, 2 feb. (askanews) – Ha appena vinto il Nastro d’Argento come “Documentario dell’Anno 2023” e arriva il 4 febbraio su Sky Documentaries e in streaming su NOW “Sergio Leone. L’italiano che inventò l’America”. Si tratta di un omaggio a una delle grandi leggende del cinema mondiale, la cui straordinaria visione artistica ha travalicato i confini nazionali. Le sue invenzioni narrative e stilistiche sono diventate parte del linguaggio del cinema e nel documentario tanti grandi maestri offrono un loro ricordo o testimoniano la loro riconoscenza, da Martin Scorsese a Steven Spielberg, da Quentin Tarantino a Clint Eastwood. Il lungometraggio, scritto e diretto da Francesco Zippel, offre un ritratto inedito di un uomo visionario e profondamente colto, che ha vissuto e respirato cinema sin dalla sua nascita e la cui idea di cinema continua a vivere ancora oggi, influenzando il mondo cinematografico contemporaneo. Oltre alle testimonianze inedite di Jennifer Connelly, Robert De Niro, Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore, Carlo Verdone, il documentario offre anche i ricordi dei figli di Leone, Andrea, Francesca e Raffaella.

Roma, 2 feb. (askanews) - Ha appena vinto il Nastro d'Argento come "Documentario dell'Anno 2023" e arriva il 4 febbraio su Sky Documentaries e in streaming su NOW "Sergio Leone. L'italiano che inventò l'America". Si tratta di un omaggio a una delle grandi leggende del cinema mondiale, la cui stra...