Il duro attacco di Francesco Facchinetti al governo: "Incapaci, fatevi schifo"

"Io non voglio crescere i miei figli in un posto dove non possono essere liberi, dove ho paura di lasciarli uscire, dove ho paura di lasciare mia moglie a casa da sola", la reazione di Francesco Facchinetti al furto subito dalla sua famiglia