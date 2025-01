Un debutto da record per Gianmarco Steri

La nuova puntata di Uomini e Donne ha visto il tronista Gianmarco Steri al centro dell’attenzione, con un’affluenza di ben 8.000 richieste da parte di aspiranti corteggiatrici. Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha rivelato di trovarsi in difficoltà nella gestione di un numero così elevato di ragazze, un evento senza precedenti nella storia del programma. L’atmosfera negli studi di Canale 5 è stata elettrica, con i simpatici amici di Gianmarco che hanno intrattenuto il pubblico con video divertenti su TikTok, creando un clima di attesa e curiosità.

Le corteggiatrici si presentano

Quando finalmente è arrivato il momento di scendere in studio, ben 100 corteggiatrici si sono presentate per conquistare il cuore di Gianmarco. La reazione del tronista è stata di sorpresa: “Sapevo di piacere nei modi, perché sono gentile. Così, però, è inaspettato proprio”, ha dichiarato. Gianni Sperti, opinionista del programma, ha commentato l’evento affermando che “non si è mai vista una cosa del genere”. Questo afflusso ha messo in evidenza non solo la popolarità di Gianmarco, ma anche l’interesse crescente del pubblico per il programma.

Le scelte di Gianmarco e le dinamiche in studio

Durante la puntata, le corteggiatrici hanno avuto 40 secondi ciascuna per presentarsi. Gianmarco, però, ha mostrato segni di disagio nel dover escludere alcune di loro. “Devi essere contento, oggi non rompiamo nessun fidanzamento”, lo ha rassicurato Maria De Filippi. Alla fine, il tronista ha scelto di tenere cinque ragazze tra le prime dieci, tra cui Liane, che secondo le anticipazioni porterà subito in esterna. Questo momento ha messo in evidenza le sfide emotive che i tronisti affrontano nel programma, dove le scelte possono influenzare profondamente le dinamiche interpersonali.

Le storie parallele di Tina e Sabrina

La puntata non si è limitata a Gianmarco. Tina Cipollari, con i suoi inseparabili bodyguards, ha deciso di non continuare la conoscenza con Cosimo, ritenendolo troppo giovane. La sua ricerca di un partner più maturo ha suscitato l’interesse del pubblico, mentre Sabrina ha intrapreso un percorso con Giuseppe, dopo aver chiuso con Diego. La dama ha rivelato di essersi scambiata un bacio con Giuseppe, alimentando ulteriormente le tensioni in studio. La reazione di Diego, visibilmente deluso, ha aggiunto un ulteriore strato di drammaticità alla puntata, dimostrando come le relazioni nel programma possano essere complesse e imprevedibili.