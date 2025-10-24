Il futuro dellâ€™edilizia prende forma nelle fiere di settore Eurasia Window, Door & Glass

Le fiere Eurasia Window, Eurasia Door ed Eurasia Glass apriranno contemporaneamente le loro porte dal 15 al 18 Novembre 2025 presso il TÃ¼yap Fair and Congress Center di Istanbul.

IstanbulÂ â€“ Riconosciute come eventi di spicco della regione eurasiatica, le fiere sono organizzate daÂ RXÂ TÃ¼yapÂ in collaborazione conÂ PÃœKADÂ (Associazione del Settore di Finestre e Porte),Â PÃœKABÂ (Unione per la QualitÃ dei Produttori di Finestre) eÂ GALSÄ°ADÂ (Associazione degli Imprenditori e Industriali dellâ€™Alluminio).

QuestaÂ solida collaborazioneÂ Ã¨ destinata ad attirare unaÂ partecipazione significativaÂ da parte diÂ produttori e rappresentanti, siaÂ nazionali che internazionali.

GliÂ espositoriÂ avranno lâ€™opportunitÃ diÂ presentare i loro prodotti, tecnologie e soluzioni piÃ¹ recentiÂ direttamente aiÂ professionisti del settoreÂ che seguono da vicino lâ€™evoluzione del mercato dellâ€™edilizia.

Allo stesso tempo, iÂ visitatoriÂ potrannoÂ esplorare, confrontare e individuareÂ iÂ prodotti e le soluzioni piÃ¹ adattiÂ ai propriÂ futuri investimenti.

Eurasia Window Fair: Sezioni Speciali dedicate allâ€™Alluminio e alle Schermature Solari

LaÂ Eurasia Window FairÂ tornerÃ per laÂ 26Âª edizione nel 2025, confermandosi come punto di riferimento per il settore dei serramenti. Lâ€™evento offrirÃ unâ€™ampia panoramica suÂ profili per finestre, tecnologie, meccanismi, materie prime, soluzioni per lâ€™isolamentoÂ e sullâ€™interaÂ filiera produttiva dellâ€™industria del serramento.

Tra le aree tematiche di maggiore rilievo spicca laÂ Sezione Speciale dedicata allâ€™Alluminio, che metterÃ in luce le ultime innovazioni nel campo diÂ finestre, profili, sistemi di facciata, accessori e macchinari per la lavorazione.

Accanto a questa, laÂ Sezione Speciale dedicata alle Schermature SolariÂ riunirÃ le aziende leader nei settori diÂ tende da sole, pergole, balconi in vetro e sistemi perÂ giardini dâ€™inverno, offrendo ai visitatori lâ€™occasione di scoprire le soluzioni piÃ¹ evolute per il comfort e il design degli spazi abitativi.

Eurasia Door Fair: soluzioni innovative per lâ€™industria delle porte

Giunta alla suaÂ 17Âª edizione, laÂ Eurasia Door FairÂ presenterÃ unâ€™ampia selezione diÂ modelli di porte per interni ed esterni,Â persiane,Â sistemi automatici di apertura,Â accessoriÂ eÂ tecnologie allâ€™avanguardia.

La manifestazione rappresenta per i produttori nazionali unâ€™importanteÂ piattaforma di accesso ai mercati internazionali, favorendo le esportazioni e consolidando il ruolo dellaÂ Turchia come polo produttivo di riferimentoÂ nel settore delle porte.

Eurasia Glass Fair: la vetrina dâ€™eccellenza dellâ€™industria del vetro

Giunta alla suaÂ 15Âª edizione, laÂ Eurasia Glass FairÂ accoglierÃ professionisti provenienti da diversi ambiti, tra cuiÂ vetro architettonico, vetro industriale, vetro tecnico e specializzato, oltre aÂ tecnologie di produzioneÂ e comparti correlati.

Lâ€™evento metterÃ in mostraÂ soluzioni innovativeÂ e leÂ piÃ¹ recenti tendenze del settore del vetro, suscitando grande interesse tra gli operatori del settore che parteciperanno alla fiera.

Strumenti digitali per unâ€™esperienza di visita potenziata

NelÂ 2025, le fiere arricchiranno ulteriormente lâ€™esperienza dei visitatori grazie aÂ strumenti digitali avanzati di pianificazione.

Attraverso iÂ nuovi siti ufficiali degli eventi, i visitatori potranno:

consultare in anticipo lâ€™ elenco degli espositori Â ed esplorare i relativiÂ portafogli prodotti ;

Â ed esplorare i relativiÂ ; accedere aÂ contenuti informativi di settore Â sotto forma diÂ e-brochure, report e materiali multimediali ;

Â sotto forma diÂ ; ottenere tutte leÂ informazioni praticheÂ suÂ trasportiÂ eÂ sistemazioni alberghiere, per organizzare al meglio la propria visita.

QuestiÂ strumenti digitaliÂ sono pensati per consentire ai visitatori diÂ organizzare in modo efficiente la propria esperienza fieristicaÂ eÂ sfruttare al meglio il tempo trascorso allâ€™evento.

Quando:Â 15 / 18 Novembre 2025

Dove:Â Istanbul TÃ¼yap Fair and Congress Center

Registrati ora e ottieni il tuo biglietto:

https://eurasiawindowfair.com/

http://www.eurasiadoorfair.com/

https://eurasiaglassfair.com/