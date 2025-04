Un ministro concentrato sulla sua passione

Matteo Piantedosi, attuale ministro dell’Interno, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che pongono l’accento sulla sua passione per il calcio, in particolare per l’Avellino. Durante un’intervista, ha affermato che la vittoria della sua squadra del cuore contro il Catania ha monopolizzato la sua attenzione, evidenziando come lo sport possa influenzare anche le figure politiche più importanti. “Questo fine settimana per me è stato molto bello perché l’Avellino ha vinto a Catania confermando il primo posto nella classifica di serie C”, ha dichiarato Piantedosi, dimostrando che, al di là delle sue responsabilità istituzionali, il calcio rimane una delle sue principali passioni.

Ambizioni politiche e futuro incerto

In merito al suo futuro politico, Piantedosi ha risposto a domande riguardanti la sua possibile candidatura alla Regione Campania. Ha chiarito che, al di fuori del ministero, la sua unica ambizione sarebbe quella di avere un ruolo all’Avellino Calcio. “Io fuori dal ministero ambirei solo ad un ruolo all’Avellino Calcio, è l’unica passione che coltivo al di fuori del Viminale”, ha affermato, lasciando intendere che la sua carriera politica potrebbe non essere la sua unica priorità. Questa dichiarazione ha suscitato interesse e curiosità tra i suoi sostenitori e critici, che si chiedono se Piantedosi stia realmente considerando un futuro lontano dalla politica.

Il sostegno dei colleghi

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto da Piantedosi, affermando: “Io ho grande considerazione del ministro Piantedosi, sta lavorando benissimo”. Queste parole di sostegno evidenziano la stima che Piantedosi ha guadagnato all’interno del governo, nonostante le sue ambizioni personali. La sua capacità di bilanciare le responsabilità ministeriali con le sue passioni personali potrebbe rivelarsi un fattore chiave nel determinare il suo futuro, sia nel mondo della politica che in quello sportivo.