Il gioco di Domenica In è stato escluso per la seconda puntata, causando controversie a causa delle modifiche apportate al programma.

La recente versione del gioco all'interno dello show Domenica In non è piaciuta agli spettatori, molti dei quali hanno chiesto sui social la sua rimozione dalla programmazione. Nonostante le lamentele, il gioco è rimasto con alcune modifiche, aumentando il malcontento tra il pubblico dopo i primi due episodi della nuova stagione su Rai Uno. Si aspetta di vedere le reazioni dei fan e le eventuali decisioni della produzione in merito all'eliminazione del gioco.