Un investimento inadeguato per la salute pubblica

Il governo di Giorgia Meloni si trova a fronteggiare una situazione critica nella sanità pubblica italiana. Con il più basso investimento sulla sanità in rapporto al PIL degli ultimi quindici anni, il sistema sanitario nazionale è in crisi. Secondo recenti dati, circa 5 milioni di italiani rinunciano a curarsi a causa delle lunghe liste d’attesa, un fenomeno che sta diventando sempre più allarmante.

Favorire la sanità privata

La situazione è ulteriormente complicata dalla crescente preferenza per la sanità privata, sostenuta dallo stesso governo. Un esempio emblematico è la presenza di un sottosegretario alla salute che è socio di ambulatori privati. Questa situazione solleva interrogativi sulla neutralità delle politiche sanitarie e sulla reale volontà di garantire un accesso equo alle cure per tutti i cittadini.

Le conseguenze delle politiche attuali

Le politiche attuate dalla destra, in particolare un emendamento della Lega, propongono di trasferire i costi delle rette per le persone non autosufficienti sulle famiglie e sui Comuni. Questa proposta è stata definita “una follia” dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha sottolineato come tali misure ledano il diritto costituzionale alla salute. Le persone più vulnerabili, come gli anziani e i non autosufficienti, sono destinate a pagare il prezzo più alto di queste scelte politiche inique.

Un appello al cambiamento

In questo contesto, Schlein ha lanciato un appello alla destra affinché si fermi nella discussione in corso al Senato e inizi a considerare le proposte alternative presentate dal suo partito. È tempo di cambiare rotta sulla sanità pubblica, affermano i rappresentanti del PD, e di garantire un sistema sanitario che risponda realmente ai bisogni dei cittadini, piuttosto che favorire interessi privati.