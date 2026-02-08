Il governo russo riduce di 47.000 posti le borse di studio a pagamento nelle università

La Russia sta riducendo in modo significativo i posti disponibili per corsi universitari a pagamento, con particolare riferimento alle facoltà di economia e giurisprudenza.

Il ministero dell’Istruzione e della Scienza russo ha annunciato una riforma significativa che prevede la cancellazione di 47.000 posti a pagamento nelle università. Questa misura fa parte di un’iniziativa più ampia per affrontare l’eccesso di laureati in specifici settori.

Il Ministro Valery Falkov ha sottolineato che i programmi di laurea più colpiti includono economia, diritto, gestione aziendale e pubblicità nelle università private.

Questo intervento rappresenta circa il 13% dei posti a pagamento disponibili in queste discipline a livello nazionale.

I fatti

Questa decisione giunge dopo che il governo ha già programmato di eliminare 45.000 posti di studio finanziati dallo stato, noti in Russia come “posti di bilancio”, per l’anno accademico 2026-27.

Nel novembre scorso, le autorità educative hanno ottenuto il potere di regolare anche i posti a pagamento nelle università pubbliche e private, estendendo la loro supervisione oltre le iscrizioni finanziate dallo stato.

Settori prioritari per il futuro

Falkov ha dichiarato che il ministero sta lavorando per aumentare il numero di posti di studio gratuiti per gli studenti di ingegneria. Il Presidente Vladimir Putin ha sollecitato il governo a dare priorità alle discipline ingegneristiche e tecniche nell’istruzione superiore, affinché siano maggiormente allineate con le esigenze economiche e tecnologiche della Russia.

Le richieste di Putin di canalizzare più studenti verso i settori industriali si sono intensificate in un contesto di carenze lavorative, mentre le tasse universitarie continuano a salire.

Le conseguenze

Il taglio dei posti a pagamento ha suscitato reazioni miste. Alcuni esperti vedono questa mossa come un tentativo necessario di migliorare la qualità dell’istruzione, mentre altri temono che possa ridurre l’accessibilità per gli studenti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati.

In un paese dove l’istruzione è spesso considerata un mezzo per migliorare le opportunità di lavoro, la riduzione dei posti a pagamento potrebbe avere un impatto significativo sulle aspirazioni di molti giovani. Le università, in particolare quelle private, potrebbero affrontare sfide maggiori per attrarre studenti e garantire la loro sostenibilità economica.

Il futuro dell’istruzione in Russia

Con il cambiamento delle politiche educative, è probabile che il panorama universitario russo si trasformi significativamente nei prossimi anni. Gli esperti suggeriscono che sarà cruciale monitorare come queste riforme influenzeranno non solo l’istruzione, ma anche il mercato del lavoro e l’economia nel suo complesso.

La decisione di tagliare i posti a pagamento nelle università rappresenta un passo importante per il sistema educativo russo, ma solleva interrogativi sulle conseguenze a lungo termine per gli studenti e per il futuro del paese.