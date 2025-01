Tensioni tra i concorrenti

La 26esima puntata del Grande Fratello 2024/2025, condotta da Alfonso Signorini, si è aperta con un momento di riflessione per il Giorno della Memoria, un’importante commemorazione per non dimenticare le atrocità del passato. Subito dopo, il conduttore ha dato il via al gioco, con sei concorrenti in nomination, uno dei quali sarebbe stato eliminato. Le prime tensioni sono emerse durante il confronto tra Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma, con Helena che continua a ricevere il supporto del pubblico, mentre Zeudi sembra perdere consensi.

Riconciliazioni e sorprese

Un momento toccante è avvenuto quando Amanda ha riabbracciato la nipote Jasmine Carrisi, che ha preso le sue difese, portando un po’ di serenità nella Casa. Anche la pace tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani ha segnato la serata, con i due che hanno finalmente risolto le loro divergenze, dimostrando affetto reciproco. Questo riavvicinamento ha portato Luca a un commovente colloquio telefonico con sua figlia Bianca, evidenziando il forte legame familiare che lo sostiene.

Nuovi ingressi e dinamiche di gioco

La puntata ha visto anche l’ingresso di nuovi concorrenti, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli, che si uniscono a un gruppo già ricco di personalità forti. Signorini ha messo in evidenza le tensioni tra i veterani e i nuovi arrivati, con Bernardo che ha espresso riserve su Lorenzo Spolverato, creando un clima di competizione. La serata si è conclusa con l’eliminazione di Luca Calvani, una decisione che ha suscitato emozioni forti, dato il suo ruolo centrale nella Casa. Calvani ha riconosciuto che questa esperienza è stata più complessa rispetto a quella de L’Isola dei Famosi, dove aveva trionfato.