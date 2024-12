Ascolti in calo per il Grande Fratello

Il Grande Fratello, il reality show di punta di Canale 5, ha recentemente affrontato una crisi di ascolti che ha messo in discussione la sua posizione nel panorama televisivo italiano. La trasmissione, condotta da Alfonso Signorini, ha tentato di sfidare il popolare Ballando con le Stelle con un’eccezionale messa in onda di sabato, il 23 novembre. Tuttavia, il risultato è stato disastroso: solo il 14,7% di share, ben lontano dal 26,8% di Rai 1.

Strategie per il rilancio

In seguito a questi risultati deludenti, la produzione ha deciso di sospendere il doppio appuntamento settimanale, lasciando il sabato sera al concerto de Il Volo. Anche questa scelta, però, non ha portato i risultati sperati, con un misero 13% di share. Tuttavia, il 2 dicembre, il reality ha mostrato segni di ripresa, raggiungendo il 17% di share. Questo ha spinto Mediaset a considerare un ritorno al doppio appuntamento, con una nuova puntata programmata per il 7 dicembre.

Il ritorno delle ex gieffine

Per cercare di risollevare le sorti dell’edizione, si vocifera che la produzione stia preparando un colpo di scena: il ritorno di due storiche ex gieffine, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Questo potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per attrarre nuovamente il pubblico, specialmente in un periodo in cui il programma ha bisogno di un forte rilancio. La decisione di trasmettere il Grande Fratello due volte in una settimana non è casuale; il 7 dicembre, infatti, Ballando con le Stelle non andrà in onda, lasciando spazio alla tradizionale serata dedicata alla Prima della Scala di Milano.

Una scelta strategica

Alfonso Signorini ha colto l’occasione per evitare uno scontro diretto con il colosso di Rai 1, puntando su una programmazione strategica. La serata della Prima della Scala, condotta da Milly Carlucci e Bruno Vespa, rappresenta un’opportunità per il Grande Fratello di attrarre spettatori senza dover competere con un programma di grande richiamo. Questa mossa potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del reality, che ha visto un calo di ascolti significativo e una crescente preoccupazione per la sua sostenibilità nel palinsesto.