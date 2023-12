Home > Video > Il laser per togliere la barba Il laser per togliere la barba

La tiktoker @lavickybeauty, sul suo profilo social racconta di quella volta in cui è andata a Los Angeles per rimuovere la barba dal viso grazie all'intervento laser. "Ho fatto il mio primo intervento laser per rimuovere la barba a Los Angeles, era il periodo dove volevo iniziare la mia transizione", la tiktoker racconta che all'inizio di questo suo percorso non aveva il coraggio di iniziare e poi ha iniziato così. "Ho speso 60 dollari, rispetto all'Italia dove si paga 100 euro", dopo qualche seduta e un pò di dolore è riuscita nel suo intento. Voi l'avete mai fatto?