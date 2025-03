Stabilità e miglioramento: il bollettino medico

La salute del Papa continua a destare attenzione e preoccupazione. Secondo il bollettino medico rilasciato dalla Sala stampa della Santa Sede, il Pontefice ha mostrato un “graduale, lieve miglioramento” durante la sua permanenza al Policlinico Gemelli. I medici hanno confermato che le sue condizioni cliniche sono rimaste stabili, evidenziando una buona risposta alla terapia. Questo è un segnale positivo, soprattutto considerando che il Papa è rimasto apiretico, senza febbre, e gli esami ematochimici si sono rivelati stabili.

Attività quotidiana e preghiera

Nonostante le difficoltà, il Santo Padre ha continuato a dedicarsi alla preghiera e alle sue attività lavorative. Dopo aver ricevuto l’Eucarestia, si è ritirato in preghiera nella Cappellina del suo appartamento privato. Nel pomeriggio, ha alternato momenti di riposo a impegni lavorativi, dimostrando una volontà di continuare a svolgere il suo ruolo, anche in un momento di fragilità. Tuttavia, i medici hanno mantenuto una prognosi riservata, sottolineando che la situazione richiede cautela.

Il significato del miglioramento

Il concetto di “miglioramento” in questo contesto è complesso. Fonti vaticane spiegano che, sebbene il Papa mostri segni di stabilità, questo è già un miglioramento rispetto a precedenti crisi respiratorie. È importante notare che non ci sono stati episodi di crisi respiratorie negli ultimi cinque giorni, un dato che rappresenta un passo avanti nel recupero. Inoltre, gli scambi gassosi sono migliorati, indicando una maggiore ossigenazione. Tuttavia, i medici avvertono che il rischio non è ancora completamente superato e la prognosi rimane riservata.

Impegni e messaggi del Papa

Nonostante le sue condizioni di salute, il Papa ha continuato a lavorare, effettuando nomine episcopali in vari paesi e inviando messaggi significativi. Recentemente, ha fatto un appello alla difesa della vita umana, sottolineando l’importanza di proteggere i più vulnerabili nella società. Questo messaggio, datato dal Policlinico Gemelli, evidenzia la determinazione del Pontefice a rimanere attivo e presente, anche in un momento di difficoltà. Le fonti vaticane confermano che il Papa ha contribuito alla stesura di documenti importanti, dimostrando che la sua mente è ancora vigile e impegnata.