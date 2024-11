Il giuramento del nuovo gabinetto

Il 18 novembre segnerà un momento cruciale per la Columbia Britannica, con il giuramento del nuovo gabinetto del premier David Eby. Questo avviene a un mese dalle elezioni provinciali, che hanno conferito al NDP una maggioranza risicata, in attesa di riconteggi. La cerimonia di giuramento, che si svolgerà a Victoria, rappresenta non solo un cambio di leadership, ma anche un’opportunità per affrontare le sfide che i cittadini si aspettano vengano risolte rapidamente.

Riconteggi e trasparenza

Secondo una dichiarazione dell’ufficio di Eby, le date del giuramento sono state stabilite in base ai riconteggi giudiziari in tre collegi elettorali. Eby ha sottolineato l’importanza di garantire che ogni voto venga conteggiato, evidenziando l’impegno del governo per la trasparenza e l’integrità del processo elettorale. I riconteggi, previsti per giovedì e venerdì, sono un passo fondamentale per assicurare che la volontà degli elettori sia rispettata.

Le priorità del nuovo governo

Con il giuramento del nuovo gabinetto, Eby ha dichiarato che i residenti della Columbia Britannica desiderano vedere “azioni urgenti” su questioni cruciali come l’accessibilità abitativa, la sanità e la costruzione di un’economia robusta. Queste priorità riflettono le preoccupazioni di una popolazione che ha bisogno di risposte concrete e tempestive. Il premier ha già anticipato che il primo passo sarà presentare le sue raccomandazioni al vicegovernatore Janet Austin durante la cerimonia di giuramento.

Un team di transizione per il futuro

Un team di transizione, co-presieduto dal consulente speciale di Eby per la riconciliazione con le popolazioni indigene, Doug White, e dalla vice ministra Shannon Salter, avrà il compito di formulare raccomandazioni sulla selezione dei ministri e sulla formazione dei ministeri nel nuovo governo. Questo approccio mira a garantire che le decisioni siano inclusive e rappresentative delle diverse esigenze della comunità.

Il giuramento dei membri dell’assemblea legislativa

Prima del giuramento del gabinetto, i membri recentemente eletti dell’assemblea legislativa saranno invitati a prendere ufficialmente posto. Il caucus dell’opposizione e i membri del BC Green Party sono programmati per il giuramento il 12 novembre, mentre i membri del caucus di governo seguiranno il giorno successivo. Questo processo di insediamento è fondamentale per garantire che il nuovo governo possa iniziare a lavorare immediatamente sulle questioni che più preoccupano i cittadini.