Un debutto atteso in prime time

La registrazione della seconda puntata di This is me, il nuovo speciale dedicato alla storica trasmissione Amici, si è conclusa con grande entusiasmo. Questo programma, fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi, rappresenta una novità assoluta nel palinsesto di Canale 5 e sarà trasmesso in prime time a partire dal 23 novembre. L’obiettivo è rendere omaggio ai tanti artisti che hanno calcato il palco della scuola di Amici nel corso degli anni, creando un legame emotivo con il pubblico.

Silvia Toffanin alla guida dello show

Contrariamente a quanto ci si aspettava, la conduzione non è affidata a Maria De Filippi, ma a Sylvia Toffanin, che si è dimostrata all’altezza del compito. La Toffanin ha saputo gestire il ‘traffico’ in studio con grande professionalità, accogliendo i tanti ex allievi che hanno partecipato alla registrazione. Tra i volti noti presenti, spiccano nomi come Annalisa, Alessandra Amoroso, Andreas Muller e Fiorella Mannoia, che hanno condiviso momenti di grande emozione e nostalgia.

Un cast di ospiti stellari

Il programma non si è limitato a celebrare i partecipanti storici, ma ha anche visto la partecipazione di ospiti di eccezione. Tra questi, Il Volo, Pio e Amedeo, Gigi D’Alessio e Noemi, che hanno arricchito la serata con le loro performance. La presenza di artisti di fama ha reso l’atmosfera ancora più festosa, creando un mix di musica e ricordi che ha coinvolto tutti i presenti. La registrazione ha visto anche l’ingresso di nuovi talenti come LDA e Vincenzo Durevole, dimostrando che la scuola di Amici continua a sfornare artisti di grande valore.

In sintesi, This is me si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della televisione italiana, un tributo che celebra il passato e il presente di una delle trasmissioni più amate del nostro paese.