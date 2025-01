Un incontro all’insegna dell’ironia

Durante un’udienza con le Missionarie della Scuola, Papa Francesco ha dimostrato ancora una volta il suo stile diretto e ironico. “A volte nella mia vita ho trovato qualche suora che aveva la faccia di aceto e questo non è affabile, questo non è una cosa che aiuta ad attirare la gente”, ha affermato il Pontefice, sottolineando l’importanza di un atteggiamento positivo e accogliente. Le sue parole, pur nel tono scherzoso, portano con sé un messaggio profondo: la necessità di attrarre le persone attraverso la gioia e l’affetto, piuttosto che con espressioni di severità.

Il diavolo e il dialogo

Un altro punto cruciale del discorso del Papa è stato l’avvertimento riguardo al dialogo con il diavolo. “Il Signore ci ha fatto vedere che dialogava con tutti, tranne… con il diavolo”, ha detto, esortando le suore a non cadere nella trappola delle tentazioni. Questo richiamo alla vigilanza è particolarmente significativo in un’epoca in cui le distrazioni e le insidie sono sempre più presenti nella vita quotidiana. “Con il diavolo non si dialoga”, ha ribadito, evidenziando l’importanza di rimanere saldi nella fede e di utilizzare la Parola di Dio come guida.

Un Pontefice che conosce le sfide moderne

Non è la prima volta che Papa Francesco utilizza un linguaggio colorito e diretto nei confronti delle religiose. Già in passato, ha affrontato temi delicati con un approccio che mescola umorismo e serietà. Nel 2021, ad esempio, ha esortato le Salesiane a non essere “‘zitellone”, mentre nel 2022 ha dato consigli pratici per combattere il chiacchiericcio, un problema che affligge molte comunità religiose. La sua capacità di affrontare questioni contemporanee, come la pornografia, dimostra una consapevolezza delle sfide che anche le suore devono affrontare oggi.

Il messaggio di speranza e responsabilità

Le parole del Papa non sono solo un invito a riflettere, ma anche un richiamo alla responsabilità. La comunità religiosa è chiamata a essere un faro di luce e speranza in un mondo spesso buio e confuso. Con il suo stile unico, Francesco riesce a trasmettere un messaggio di amore e accoglienza, invitando le suore a essere testimoni di gioia e a mantenere la loro fede salda. La sua visione è chiara: la vera forza della comunità sta nella capacità di affrontare le sfide con un sorriso e una fede incrollabile.