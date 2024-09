Il precedente compagno di Helena Prestes ha dichiarato: "L'ho esclusa, ecco i motivi".

Helena Prestes, ex partecipante all'Isola dei Famosi e attuale concorrente del Grande Fratello, ha chiuso la sua relazione con Carlo Motta. Motta ha dichiarato in un'intervista con FanPage che è stato lui a decidere di terminare la storia, a causa dello stress e dell'instabilità emotiva che Prestes portava nella loro vita. Ha aggiunto che Prestes, non accettando la fine della relazione, lo ha contattato ripetutamente, finché non si è sentito costretto a bloccarla. Ora Motta non ha intenzione di riallacciare contatti con la ex, mettendo in dubbio anche la sua immagine pubblica.

Helena Prestes, nota per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha aderito al Grande Fratello in stato di singletudine a causa della fine della sua relazione con Carlo Motta. “Ci siamo separati il 6 marzo scorso; una decisione presa da me, senza alcun tradimento,” ha esposto Motta nel corso di un’intervista con FanPage. “Ero esausto dal peso della nostra relazione e non provavo più le emozioni di un tempo. La sua instabilità emotiva ha iniziato ad influenzare negativamente la mia vita quando abbiamo iniziato a vivere insieme. Ho dovuto affrontare un livello di stress oltre il limite, quindi ho deciso di mettere fine alla nostra relazione,” ha spiegato.

Motta è andato avanti dicendo che dopo la fine della relazione, Prestes non ha accettato la realtà delle cose, tanto che ha cercato in modo ossessivo di contattarlo. “Mi ha chiamato fino a 15 volte al giorno da dozzine di numeri diversi perché non rispondevo più al suo. A causa di ciò, ho faticato a prendere conto delle questioni più elementari della mia vita e, alla fine, mi sono sentito obbligato a bloccarla. Ogni volta che rispondevo alle sue chiamate, mi accusava sempre delle stesse cose, tra cui il fatto di aver esposto la nostra relazione al pubblico e di averle fatto promesse non mantenute. Ma le relazioni finiscono tutto il tempo ed ho preso questa decisione anche per proteggere me stesso,” ha condiviso.

Ora Motta non ha alcun desiderio di rivedere Prestes. In merito alla possibilità di parlare con lei, ha affermato: “Dubiterei di riuscire a parlare con lei ora, perché come donna non sta mostrando una buona immagine.”

Comprendo che la priorità è progredire nel programma, tuttavia, non sono sicuro che il tuo comportamento attuale ti stia aiutando in questo. Se fossi ancora il mio partner, mi troverei a pensare: ‘Accidenti, è davvero stata la mia persona?’.