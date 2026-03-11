Il premier armeno a Strasburgo: come è nata la pace e cosa significa per l'adesione all'Unione europea

Il premier armeno a Strasburgo: come è nata la pace e cosa significa per l'a...

Il premier armeno a Strasburgo: come è nata la pace e cosa significa per l'a...

Il primo ministro armeno ha collegato la svolta del 2026 a fattori internazionali e a una nuova consapevolezza storica, rilanciando il percorso di riforme verso l'adesione all'Unione europea e segnalando ostacoli politici regionali.

Il primo ministro Nikol Pashinyan è intervenuto in seduta plenaria davanti ai deputati del Parlamento europeo, portando un quadro della recente normalizzazione con l’Azerbaigian e riaffermando le ambizioni di avvicinamento all’Unione europea. Nel suo discorso Pashinyan ha sottolineato come la pace raggiunta nel 2026 sia il frutto di fattori internazionali e di una rinnovata consapevolezza storica tra i popoli della regione. L’intervento ha toccato sia aspetti geopolitici sia le riforme interne che, a suo avviso, rendono l’Armenia più vicina agli standard europei.

Di fronte all’Aula, il presidente del governo armeno ha richiamato l’attenzione sui passaggi pratici del percorso di integrazione e sui limiti politici che permangono nel contesto regionale. Ha inoltre evidenziato la necessità di proseguire con le riforme interne per soddisfare i criteri di vicinanza all’Unione europea, pur riconoscendo che alcuni ostacoli esterni restano determinanti per l’evoluzione del processo di adesione.

Perché la pace del 2026 è stata possibile

Nel suo ragionamento Pashinyan ha attribuito a un mix di elementi la possibilità della ritrovata serenità tra Armenia e Azerbaigian. Ha citato il contributo di attori esterni e il cambiamento di approccio delle élite locali: in particolare ha indicato l’impegno personale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come uno dei fattori che hanno reso praticabili negoziati fino ad allora giudicati improbabili. Accanto a questo elemento esterno, Pashinyan ha richiamato la necessità di riconoscere una storia condivisa dell’ultimo secolo che lega i destini dei due Paesi in modi spesso trascurati dalle narrative conflittuali.

La dimensione storica e strategica

Secondo il premier, la presa d’atto di una interconnessione storica ha creato le condizioni per approcci pragmatici al futuro, aprendo spazi di fiducia e riconciliazione necessari per negoziare questioni territoriali e di sicurezza. Questa lettura valorizza non solo i negoziati diplomatici ma anche un lavoro culturale e politico volto a cambiare la percezione reciproca tra le società.

Le prospettive di adesione all’Unione europea

Pashinyan ha detto chiaramente che la Repubblica di Armenia è pronta ad avvicinarsi all’Unione europea nella misura in cui l’Unione lo riterrà opportuno, indicando come priorità il consolidamento delle riforme interne. Ha però segnalato che il principale ostacolo all’avanzamento del processo di adesione è da collegare a uno stallo politico regionale: il blocco del dialogo sull’annessione della Georgia condiziona, a suo dire, le dinamiche politiche più ampie che riguardano i rapporti fra Bruxelles e il Caucaso.

Tra riforme interne e vincoli esterni

L’intervento di Pashinyan ha ribadito che la strada verso l’integrazione europea non è solo tecnica ma profondamente politica: le riforme devono procedere in modo credibile, mentre le dinamiche regionali e la posizione degli Stati membri influenzano i tempi e le modalità dell’avvicinamento. La lettura proposta dal premier invita a considerare l’adesione come un processo basato su meriti e condizioni geopolitiche.

Il contesto parlamentare e le altre priorità in discussione

L’audizione si è inserita in una settimana densa di temi nell’Aula: oltre alla querelle sull’aggiornamento del regolamento sul rimpatrio, che ha polarizzato gruppi politici e rischia di ricomporre alleanze tra popolari e forze di destra, i deputati hanno affrontato dossier sull’allargamento, sulla crisi abitativa, sulla difesa europea e su tensioni internazionali nel Medio Oriente. Questi temi erano all’ordine del giorno nelle sessioni di martedì e mercoledì, mentre il Parlamento preparava posizioni in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo.

Tra le questioni pratiche più discusse figurano proposte su centri di espulsione extra Ue, detenzioni legate al rimpatrio, e misure per rafforzare diritti dei viaggiatori e tutela dei minori online. Questi dossier illustrano come il quadro interno dell’Unione e le sue politiche migratorie restino centrali nel dibattito politico, in parallelo con le questioni esterne che Pashinyan ha portato all’attenzione dei parlamentari.

Conclusione

La testimonianza di Nikol Pashinyan davanti al Parlamento europeo ha posto in rilievo sia i fattori esterni che quelli interni che hanno contribuito alla pace del 2026, e ha rimarcato come l’Armenia intenda proseguire il percorso di riforme verso l’avvicinamento all’Unione europea. Allo stesso tempo l’intervento ha evidenziato che le sorti del processo di adesione rimangono legate a equilibri regionali e a decisioni politiche che coinvolgono più attori, nazionali e internazionali.