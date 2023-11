Home > Video > Il "Prete cultirista" parla della fede Il "Prete cultirista" parla della fede

"Il bisogno più grande è quello di rendersi conto che l'unico che possiamo chiamare padre è Dio", è la frase con cui inizia il suo discorso Don Giuseppe Fusari, conosciuto nel mondo del web come il "prete culturista", in un video postato sul profilo TikTok di @fede_e_ragione. Fusari cita il vangelo offrendo una visione religiosa del termine "padre" e del significato per ogni credente, oltre al suo ruolo nella crescita di ognuno di noi. Che ne pensate?