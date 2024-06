Il principe William e la foto con i figli per il compleanno: compie 42 anni

Il principe William ha spento 42 candeline: sui social è apparso in una foto in compagnia dei figli

Una foto insolita, quella pubblicata su tutti i profili social del principe e della principessa del Galles per augurare buon compleanno a William.

La foto sui social per il compleanno

Il futuro re del Regno Unito compie oggi 42 anni, il primogenito di re Carlo e Lady Diana è apparso nel ruolo di padre insieme ai tre figli: George, Charlotte e Louis. Nella foto si vede il futuro re saltare su una duna tenendosi per mano con i suoi tre bambini. Charlotte alla sua destra, Louis e George alla sua sinistra:

“Buon compleanno papà, ti amiamo tantissimo”, recita la didascalia della foto pubblicata; a immortalare il momento di una giornata passata a Norfolk.

Almeno all’apparenza, in pubblico il principe si mostra sorridente, nonostante le difficoltà che sta vivendo nell’ultimo periodo dopo la scoperta del tumore della principessa Kate e di papà Carlo. William non ha effettuato festeggiamenti in pubblico.

Gli auguri di Re Carlo

Non pare ci siano tracce di auguri pubblici da parte del principe Harry, ma non tardano ad arrivare quelli di papà Carlo:

“Buon compleanno al principe di Galles”.

Uno scatto in bianco e nero che ritrae il principe William da bambino tra le braccia del padre, scattata a Kensington Palace il 1 febbraio 1983.