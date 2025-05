Il caso Mare Jonio e le accuse di favoreggiamento

Il recente rinvio a giudizio degli imputati del caso Mare Jonio ha sollevato un acceso dibattito sul ruolo delle Ong nel soccorso in mare. Il Gup del Tribunale di Ragusa, Schininnà, ha accusato i membri dell’equipaggio di aver “tratto profitto” dal soccorso di 27 naufraghi, un’accusa che ha suscitato reazioni forti e contrastanti.

Gli imputati, tra cui il comandante della nave Pietro Marrone e altri membri dell’equipaggio, devono rispondere del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dalla presunta possibilità di profitto economico.

Le circostanze dell’indagine

L’indagine è iniziata nel settembre 2020, dopo il trasbordo di 27 naufraghi dalla nave cargo danese Etienne Maersk alla nave umanitaria Mare Jonio. Questo evento ha portato a un pagamento di 125mila euro dalla società armatrice della Maersk alla Idra Social Shipping, la compagnia proprietaria della Mare Jonio. Tale transazione ha alimentato le accuse di profitto derivante dal soccorso, un aspetto che ha sollevato interrogativi sulla legalità delle operazioni delle Ong nel Mediterraneo.

Le reazioni degli imputati e dei loro legali

In risposta alle accuse, Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Humans, ha dichiarato: “Non ci faremo spaventare da nessuno. Abbiamo aiutato 27 persone, lasciate in mezzo al mare per 38 giorni”. Questa affermazione sottolinea la posizione degli imputati, che vedono il processo come un’opportunità per mettere in luce le responsabilità delle autorità nel soccorso dei migranti. Anche l’avvocato difensore, Serena Romano, ha annunciato l’intenzione di chiamare in aula i vertici della Maersk e i naufraghi per testimoniare, affermando che questo processo rappresenta un attacco ai soccorsi umanitari.

Il contesto più ampio del soccorso in mare

Il caso Mare Jonio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente tensione tra le Ong e i governi europei riguardo al soccorso in mare. Negli ultimi anni, le operazioni di salvataggio sono state oggetto di critiche e restrizioni, con accuse di favorire l’immigrazione clandestina. Tuttavia, i sostenitori delle Ong sostengono che il loro operato è essenziale per salvare vite umane in un mare spesso insidioso e pericoloso. La questione solleva interrogativi etici e legali su come le nazioni europee gestiscono la crisi migratoria e il diritto al soccorso.