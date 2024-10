Affari Tuoi, stop for tonight: Rai 1 changes schedule for Italy vs Belgium match. Fans disappointed, but De Martino's show continues to shine with high ratings and social media praise

Brutte novità per gli appassionati di Affari Tuoi. Stasera il programma condotto da Stefano De Martino non verrà trasmesso su Rai 1 a causa di un cambiamento di palinsesto. I vertici di viale Mazzini hanno deciso di interrompere la messa in onda per fare spazio alla partita di Nations League tra Italia e Belgio. Non è la prima volta che Affari Tuoi deve cedere il passo ad altre trasmissioni. Infatti, il 5 ottobre scorso, De Martino aveva già visto il proprio show sostituito dall’esordio di Ballando con le Stelle 2024. Questa situazione non è stata ben accolta dai tifosi del programma. Nonostante ciò, il conduttore sta ottenendo un ottimo riscontro, con i social che si riempiono di elogi per lui. Anche i dati Auditel parlano chiaro: il programma registra uno share che varia tra il 25% e il 27% ogni sera.

Programma Affari Tuoi interrotto per la partita di Nations League

Affari Tuoi sostituito da Ballando con le Stelle 2024

