Il ragazzo dai pantaloni rosa: Claudia Pandolfi in lacrime per le vittime di ...

L'attrice si è mostrata in lacrime in un video sui social esprimendo loro solidarietà: "Mi dispiace"

Così i suoi tanti fan non l’avevano mai vista. Claudia Pandolfi, che ha interpretato la mamma di Andrea, Teresa Manes nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa“, è scoppiata in lacrime in un video postato sui social e rivolto, in particolare, a chi dopo averlo guardato le ha scritto. Un video messaggio dalla duplice finalità: ringraziare chi ha apprezzato il film ma anche e soprattutto esprimere la sua vicinanza a chi è stato vittima di casi di bullismo.

Claudia Pandolfi in lacrime: “Mi dispiace che abbiato dovuto affrontare tanto dolore”

“Non ho mai parlato direttamente in questa maniera alle persone che mi seguono sui social. C’è sempre stato un bel distacco da parte mia”. Con queste parole Claudia Pandolfi ha iniziato il suo video mostrandosi già in lacrime prima di scoppiare in un pianto a dirotto che non è riuscita a trattenere. Il film nel quale ha recitato è, del resto, ispirato alla storia vera del giovane Andrea Spezzacatena che dopo essere stato vittima di bullismo si tolse la vita a 15 anni.

In tanti hanno già avuto modo di vedere la pellicola ed in moltissimi le hanno poi scritto sui social per ringraziarla, farle i complimenti ma anche per raccontarle di aver vissuto analoghe esperienze e di essere stati vittime di casi di bullismo.

Claudia Pandolfi: “Mi dispiace. Grazie per quello che scrivete”

Rivolgendosi ai followers l’attrice ha dunque dichiarato: “Sto leggendo così tanti messaggi da parte vostra, voi che siete andati a vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa, e sto leggendo così tanta gratitudine. Insomma, mi dispiace. Mi dispiace che accadano cose così sgradevoli, mi dispiace che abbiate dovuto affrontare tanto dolore nella vita. Piango perché, sì. Ho tanti dubbi, mi dispiace. Grazie per quello che scrivete”.