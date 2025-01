Un’inaugurazione da record

La campagna di raccolta fondi per l’inaugurazione del presidente eletto Donald J. Trump ha raggiunto cifre straordinarie, superando i 170 milioni di dollari. Questo risultato non solo segna un nuovo record per le inaugurazioni presidenziali, ma evidenzia anche l’interesse e l’influenza che i donatori americani, in particolare quelli benestanti, hanno nel cercare di avvicinarsi al nuovo presidente. La somma raccolta è così elevata che alcuni donatori, nonostante le loro generose offerte, sono stati messi in lista d’attesa per partecipare agli eventi privati previsti a Washington.

Il desiderio di avvicinarsi al potere

Il fenomeno di raccolta fondi per l’inaugurazione di Trump ha attirato l’attenzione di molti, in particolare di aziende e individui che cercano di ottenere un accesso privilegiato al presidente. A differenza di quanto accaduto nel 2017, quando Trump ha assunto la presidenza per la prima volta, il panorama aziendale ha mostrato un forte sostegno nei suoi confronti durante questa transizione. Le aziende, desiderose di stabilire relazioni favorevoli, hanno affollato le liste di donatori, dimostrando che l’interesse per il potere politico è più vivo che mai.

Accesso limitato e opportunità per il pubblico

Nonostante l’enorme afflusso di donazioni, il comitato inaugurale ha annunciato che non ci sono più biglietti disponibili per i principali eventi riservati ai donatori. I pacchetti di donazione, inizialmente promossi fino a venerdì, sono stati chiusi anticipatamente a causa della domanda straordinaria. Tuttavia, i cittadini comuni possono ancora assistere alla cerimonia di giuramento tramite biglietti gratuiti messi a disposizione dai membri del Congresso. Questo equilibrio tra accesso esclusivo e opportunità pubbliche riflette le dinamiche complesse della politica americana, dove il denaro e il potere si intrecciano in modi sempre più evidenti.