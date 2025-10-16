Il rito del tè fa moda: l’autunno chic dell’Hilton Lake Como

Un’esperienza che intreccia stile, gusto e territorio in un raffinato omaggio al made in Italy. Non poteva esserci luogo più emblematico per celebrare il legame tra moda e territorio: Como, capitale della seta e culla di un’eleganza senza tempo. L’Hilton Lake Como sorge infatti all’interno di un’ex fabbrica serica, reinterpretata dall’architetto Monica Limonta in chiave contemporanea.

Linee essenziali, materiali naturali, tessuti firmati Limonta e un design che parla di armonia tra passato e presente: un dialogo continuo tra tradizione e innovazione, proprio come nella moda più autentica.

Qui l’autunno si vive come una collezione esclusiva. All’interno, l’Eforea Spa & Health Club propone un wellness journey disegnato per ritrovare equilibrio e serenità: sessioni di yoga e water balance su materassini galleggianti, floating meditation bath e percorsi sensoriali che alternano caldo e freddo, per un benessere su misura. All’esterno, la scenografica piscina a sfioro e la jacuzzi panoramica al sesto piano invitano a perdersi nella quiete del lago, anche nei mesi più freschi, in un’atmosfera che profuma di evasione e silenzio.

Quando il sole cala, il palcoscenico del gusto si sposta sulla Terrazza 241, il rooftop che domina il primo bacino del lago con una vista mozzafiato. A firmare la carta lo chef Stefano Ghielmetti con un menù autunnale che è un vero viaggio tra sapori e sensazioni: piatti delle eccellenze lombarde con tocchi internazionali, materie prime stagionali e un’estetica da copertina. Dalle verdure fresche ai formaggi locali, dalle carni selezionate alle proposte vegetariane, ogni creazione è un racconto di territorio con un accento cosmopolita. A completare l’esperienza, la cocktail list ispirata al suono: CRASH, servito con un disco di cioccolato da rompere e BOOM, che esplode in un tripudio di aromi e di colori, trasformano il momento in un’esperienza multisensoriale da ricordare.

Il soggiorno si trasforma in un’avventura tra luce, design e piacere: dalle Loft Suite con soffitti in vetro e panorami infiniti, alle Rooftop Suite con terrazze private sospese sul lago, fino alla Presidential, che incarna il massimo del comfort contemporaneo. Ogni ambiente è un abito su misura, cucito addosso al desiderio di bellezza e calma.

Hilton Lake Como è più di un hotel: è una destinazione dallo spirito fashion, dove ogni gesto si fa stile e ogni dettaglio racconta una storia di eleganza e benessere. Una fuga autunnale che profuma di tè e seta, dove il tempo rallenta, la mente si rigenera e la moda – anche lontano dalle passerelle – continua a dettare la tendenza più desiderata: quella del vivere con grazia.