Il ritorno di Affari Tuoi

Il 10 novembre, il celebre programma Affari Tuoi è tornato su Rai 1, dopo una breve pausa per Ballando con le stelle. La serata ha visto come protagonista Nicole, una pacchista del Friuli Venezia Giulia, che ha deciso di giocare insieme alla madre. L’inizio della partita, però, non è stato dei migliori per la concorrente, che ha subito dovuto affrontare una serie di sfortune.

Un inizio sfortunato

Nicole ha aperto il suo primo pacco, scoprendo un valore di ben 200mila euro, e da quel momento ha continuato a eliminare pacchi rossi di grande valore. La tensione cresceva, e Stefano De Martino, il conduttore, ha cercato di alleggerire l’atmosfera proponendo una prova “scaramantica”. Con un gesto inaspettato, ha chiesto a una spettatrice di prestare la sua giacca blu a Nicole, creando un momento di grande ilarità nello studio.

Il cambiamento della sorte

Quello che sembrava un semplice scherzo ha avuto un impatto sorprendente sulla partita. Dopo aver indossato la giacca blu, Nicole ha cominciato a pescare pacchi blu, ribaltando completamente la situazione. La scelta di cambiare il pacco numero 16 con il numero 18, suggerita dal Dottore, si è rivelata vincente, poiché il pacco iniziale conteneva solo 500 euro.

Con un tabellone che mostrava premi da 300mila euro e 30mila euro, il Dottore ha alzato l’offerta a 40mila euro, ma Nicole, determinata, ha rifiutato, decisa a continuare a giocare. Purtroppo, ha poi pescato il pacco da 300mila euro, seguito da quello da zero euro, riducendo le sue possibilità a 30mila euro o 1 euro.

Un finale emozionante

Con le lacrime agli occhi, Nicole ha scelto il pacco numero 6, supportata da De Martino, che ha creato un’atmosfera magica, quasi da favola. Alla fine, la pacchista ha vinto i 30mila euro, festeggiando con la madre e il conduttore, che l’ha sollevata in un momento di pura gioia. I social si sono scatenati, commentando la bellezza del momento e insinuando che Stefano fosse affascinato dalla pacchista.

Questo episodio di Affari Tuoi non solo ha regalato emozioni, ma ha anche dimostrato come la fortuna possa cambiare in un attimo, rendendo la serata indimenticabile per tutti i telespettatori.