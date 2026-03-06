Il ruolo dei curdi nel piano Usa per mettere sotto pressione Teheran

Gli Stati Uniti avrebbero avviato contatti con leader curdi in Iraq e Iran offrendo supporto aereo e logistico per favorire un'azione di terra che complichi lo scenario di Teheran

Negli sviluppi più recenti del confronto con l’Iran, fonti riferiscono che l’azione militare pianificata supera i soli raid aerei e include il possibile impiego delle forze curde come elemento operativo sul terreno. Le iniziative iniziali di bombardamento sono descritte come un primo livello di pressione, mentre i colloqui tra rappresentanti di Washington e esponenti curdi indicano la volontà di costruire alleanze locali in vista di operazioni più ampie.

Secondo ricostruzioni giornalistiche statunitensi, l’amministrazione ha valutato la fornitura di copertura aerea e supporti logistici ai gruppi curdi contrari al governo di Teheran. L’obiettivo attribuito a queste mosse è creare più fronti per destabilizzare elementi del controllo centrale iraniano e diluire la capacità di reazione delle forze fedeli al regime. I colloqui proseguono, secondo le stesse fonti.

La strategia: cielo, terra e alleanze locali

I colloqui proseguono, secondo le stesse fonti. Il piano delineato combina attacchi aerei con la possibile movimentazione di combattenti sul terreno. I raid segnalati come primo step dell’operazione sono stati lanciati il 28 febbraio.

La proposta emersa nei contatti diplomatici prevede di autorizzare forze curde con base in Iraq a operare in aree dell’Iran occidentale. L’idea è usare la superiorità aerea per aprire corridoi tattici e limitare la capacità di reazione delle forze iraniane, rendendo possibili avanzate di milizie locali con rischi ridotti. Le fonti precisano che la pianificazione punta a sincronizzare attacchi aerei e movimenti terrestri per massimizzare l’effetto operativo.

Secondo le stesse fonti, le decisioni sui passaggi successivi dipenderanno dall’esito dei colloqui diplomatici e dalle valutazioni sul terreno, che restano in evoluzione.

Gli interlocutori curdi e le offerte americane

In questa fase, le decisioni sui passaggi successivi dipenderanno dall’esito dei colloqui diplomatici e dalle valutazioni sul terreno. I contatti coinvolgono leader del Kurdistan iracheno e figure di formazioni curde iraniane. Fonti ricostruiscono che a interlocutori come Bafel Talabani e Masoud Barzani siano state presentate proposte statunitensi. Le offerte includono, oltre a supporti aerei, un incremento del materiale logistico e la facilitazione degli spostamenti attraverso i valichi verso nord. Tali misure mirano a migliorare la capacità operativa delle forze locali mantenendo, secondo le stesse fonti, una supervisione alleata sulle operazioni.

Il ruolo della Cia e il sostegno materiale

Dietro le quinte risulta il coinvolgimento della Cia, indicata come attore nelle attività di assistenza alle forze curde iraniane. Secondo ricostruzioni, in passato la Cia avrebbe fornito armi leggere nell’ambito di programmi volti a influenzare equilibri interni in Iran. Le tempistiche precise di tali programmi non sono chiare e le fonti non forniscono date definitive. Gli analisti segnalano che molte di queste iniziative sarebbero antecedenti all’annuncio pubblico delle operazioni congiunte Usa-Israele. Resta aperta la verifica sull’entità delle consegne e sulla loro continuità nel tempo; le autorità internazionali non hanno rilasciato conferme ufficiali al momento.

Rischi, vincoli regionali e reazioni previste

Il passaggio successivo dipende dalla valutazione sul terreno e dalla disponibilità di supporti esterni. La partecipazione delle forze curde iraniane comporta rischi operativi e politici. La limitata numerosità di combattenti e la scarsa penetrazione in aree non curde riducono la probabilità di successo di una offensiva su vasta scala. Secondo le analisi degli esperti, un intervento mal calibrato potrebbe trasformarsi in una crisi etnica anziché in un successo strategico. Le autorità internazionali mantengono riserbo sulle forniture e sulla loro continuità nel tempo.

Le preoccupazioni del Kurdistan iracheno

I leader regionali nel Kurdistan iracheno si trovano in una posizione delicata. Devono bilanciare pressioni esterne e il rischio di ritorsioni che potrebbero avere ricadute politiche e di sicurezza nella regione. Un fallimento di un’azione di terra potrebbe innescare risposte militari o politiche difficili da gestire per le autorità locali. Il contesto rimane instabile, con elevata probabilità di impatti transfrontalieri sulle strutture civili e istituzionali.

Le implicazioni per gli altri attori regionali

Il supporto armato o logistico ai gruppi curdi iraniani rischia di acuire le tensioni con la Turchia. Ankara ha ripetutamente avvertito contro l’empowerment di forze curde potenzialmente in grado di alimentare conflitti interni. Inoltre, la molteplicità di fronti operativi, inclusa la Siria, complica qualsiasi coordinamento su vasta scala. Il contesto rimane quindi caratterizzato da forti vincoli diplomatici e militari tra gli attori regionali.

Operazioni sul confine e logica tattica

Negli ultimi mesi si sono registrati scontri e raid nelle regioni nordoccidentali dell’Iran, dove la presenza curda è più consistente. A gennaio sono stati riportati contrasti tra i Pasdaran e formazioni peshmerga provenienti dall’Iraq o dalla Turchia. Attacchi via drone su postazioni lungo il confine mostrerebbero caratteristiche attribuite, secondo alcuni analisti, all’intelligence israeliana. Le operazioni suggeriscono una logica tattica mirata a colpire nodi logistici e punti di appoggio transfrontalieri.

Apertura di corridoi e capacità di proiezione

Secondo ex ufficiali statunitensi, una combinazione di potenza aerea coordinata e movimenti di fanteria leggera potrebbe consentire ai combattenti curdi di avanzare attraverso aree gravemente danneggiate. L’azione non mirerebbe alla conquista di Teheran, ma alla distrazione delle risorse militari iraniane. L’obiettivo sarebbe creare una pressione diffusa sul regime e forzare il riposizionamento di asset strategici. I piani ipotizzati puntano a colpire nodi logistici e punti di appoggio transfrontalieri per limitare la capacità di reazione iraniana.

Conclusione

Il quadro operativo resta fluido e carico di incognite politiche e militari. Washington valuta l’impiego dei curdi come leva per estendere la pressione su Teheran, mentre molteplici ostacoli rendono incerta l’attuazione pratica. Le barriere includono vincoli politici interni, rischi di escalation regionale e limiti di sostenibilità logistica delle forze coinvolte. Il dispiegamento proposto potrebbe però modificare rapidamente gli equilibri locali, con ripercussioni sulla sicurezza nelle aree di confine.