Paolo Formaggioni, sindaco di Brenzone (Verona) beve da un bicchiere l’acqua del Lago di Garda e dice: “Salute!”. La provocazione è divenuta virale sui social. Brenzone lo ha fatto, tuttavia, per dimostrare la qualità dell’acqua del lago più famoso d’Italia, in seguito ai diversi casi di gastroenterite verificatisi a Torri del Benaco (Verona).

Sindaco beve aqua del Lago di Garda: perché?

Formaggioni ha spiegato che Torri del Benaco è il comune confinante con Brenzone. Ha sottolineato che a Brenzone non si sono registrati casi di contagio, ma ha criticato l’eccessivo allarmismo sulla vicenda, attribuendolo a notizie infondate o esagerate diffuse anche dai media tedeschi, che hanno inevitabilmente generato preoccupazione tra gli operatori turistici.

Torri del Benaco: tavolo per emergenza batterica

Formaggioni è stato uno dei sindaci della sponda veronese del Garda partecipanti al tavolo per l’emergenza batterica convocato a Torri del Benaco dal primo cittadino Stefano Nicotra. Formaggioni ha spiegato che “le analisi sui campioni prelevati nel lago sono risultate tutte negative e che la situazione clinica, come confermato dall’Ulss 9, è in netto e veloce miglioramento”. Ha aggiunto che ora si attendono i risultati dei nuovi campionamenti, ma che la situazione sta tornando alla normalità e che l’acqua del lago è pura.

L’acqua del Lago è sana e pulita

Il gesto del primo cittadino di Brenzone e le analisi approfondite sui campioni d’acqua del Lago di Garda hanno rassicurato sia i residenti che i turisti sulla qualità elevata e la sicurezza dell’acqua della zona, riducendo le preoccupazioni diffuse a seguito dell’epidemia di gastroenterite.