Il successo di This Is Me: i possibili ritorni nella seconda stagione

Analizziamo i volti storici di Amici che potrebbero tornare in This Is Me.

Il trionfo di This Is Me

Il recente spin off di Amici di Maria De Filippi, This Is Me, ha riscosso un notevole successo su Canale 5, grazie alla conduzione di Silvia Toffanin e alla celebrazione delle carriere degli ex allievi del talent. Con tre puntate che hanno catturato l’attenzione del pubblico, il programma ha saputo evocare un forte senso di nostalgia, facendo rivivere le storie di artisti che hanno fatto la storia della trasmissione. Pier Silvio Berlusconi, colpito dagli ascolti, sta già considerando una seconda stagione, lasciando i fan in attesa di scoprire chi saranno i nuovi ospiti.

Chi potrebbe tornare?

Nonostante la prima edizione abbia visto la partecipazione di molti ex allievi, ci sono ancora numerosi volti storici che non hanno avuto l’opportunità di raccontare il loro percorso. Tra i più attesi ci sono sicuramente i vincitori delle passate edizioni di Amici. Dennis Fantina, ad esempio, il primo vincitore del talent, potrebbe essere uno dei protagonisti di un’eventuale nuova stagione. Anche Giulia Ottonello, che ha trionfato nella seconda edizione e ora è un’attrice di teatro, è tra i nomi che i fan sperano di rivedere.

Altri nomi in lizza

Oltre ai vincitori, ci sono molti altri artisti che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico. Marco Carta, che ha vinto anche un Festival di Sanremo, e Virginio Simonelli, sono solo alcuni dei nomi che potrebbero tornare. Non dimentichiamo Moreno, Deborah Iurato e Luigi Strangis, tutti artisti che hanno partecipato ad altre trasmissioni e che potrebbero portare il loro talento sul palco di This Is Me. Anche Angelina Mango, l’ultima vincitrice di Sanremo, è un nome che i fan sperano di vedere nella prossima edizione.

Il richiamo dei ballerini

Non solo cantanti, ma anche ballerini potrebbero avere un ruolo importante nella seconda stagione. Leon Cino, vincitore della terza edizione, e Ivan D’Andrea, vincitore della quinta, sono tra i nomi che potrebbero tornare per rivivere i loro successi. Inoltre, Stefano De Martino, uno dei volti più amati di Amici, potrebbe essere un ospite d’eccezione, anche se i suoi impegni con la Rai potrebbero complicare la sua partecipazione.