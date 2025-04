Il messaggio di papa Francesco

Nel giorno del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, papa Francesco ha condiviso un messaggio profondo e toccante, esprimendo la sua vicinanza a coloro che soffrono e a chi si dedica alla loro cura. “Sento il ‘dito di Dio’ e sperimento la sua carezza premurosa”, ha affermato il Pontefice, sottolineando l’importanza della spiritualità anche nei momenti di difficoltà. Questo messaggio non è solo un conforto per i malati, ma anche un richiamo alla comunità per essere solidale e attenta alle esigenze di chi vive situazioni di fragilità.

Il ruolo degli operatori sanitari

Il Papa ha voluto mettere in evidenza il lavoro degli operatori sanitari, medici e infermieri, che spesso si trovano a operare in condizioni difficili e, in alcuni casi, addirittura a subire aggressioni. “La loro missione non è facile e va sostenuta e rispettata”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di garantire loro un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso. Questo appello è un invito a riconoscere il valore del loro impegno quotidiano e a garantire che ricevano il supporto necessario per svolgere al meglio il loro lavoro.

Investire nella sanità per un futuro migliore

In un momento in cui i sistemi sanitari sono messi a dura prova, papa Francesco ha esortato a investire risorse adeguate per le cure e la ricerca. “Auspico che si investano le risorse necessarie per le cure e per la ricerca, perché i sistemi sanitari siano inclusivi e attenti ai più fragili e ai più poveri”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di un approccio equo e giusto nella sanità. Questo messaggio è un richiamo a tutti i governi e le istituzioni affinché si impegnino a garantire un accesso equo alle cure per tutti, senza distinzione di status sociale o economico.