Ilary Blasi ha effettuato un acquisto di 600 euro presso la Coop: ecco gli articoli che ha ottenuto e le immagini della ricevuta.

Ilary Blasi, al ritorno dalle sue vacanze tra le montagne e la Germania, dove vive il suo partner Bastian Muller, ha trovato in frigorifero solo vuoto. Questo l’ha costretta a recarsi al supermercato Coop per rifornirsi di cibo ed articoli per l’igiene, spendendo 600 euro – uno scontrino che ha rapidamente raggiunto la viralità dopo averlo postato sulle sue storie. Non vedo nulla di strano in questa cifra, dato che è un acquisto fatto dopo un periodo di vacanza, con diverse persone da nutrire (i suoi figli, la domestica..) e il fatto che le spese siano state fatte in un supermercato di Roma. Tra gli acquisti, ha speso circa 13 euro solo per le cialde da caffè. Ma cosa ha messo nel carrello? Per i curiosi, ecco l’elenco di quanto compare sullo scontrino: cinque pacchi di fiocchi di latte Naturella, burro normale, pane bianco, banane della firma Coop, insalata mista, mele Granny Smith; tre pacchi di olive verdi snocciolate, due pacchi di feta, un assortimento di pesce, calamari, orate e prosciutto cotto con uno sconto del 10%. Inoltre ha acquistato dei cetrioli, passata di pomodoro Cirio, tonno in olio, risi preparati dalla Bonduelle, rucola, pesche e addirittura sei vasetti di yogurt greco light.

Inoltre, la lista comprende: Zymil latte, uova nuove, olive ascolane ripiene, latte riso, detergente per piatti, salmone da Norvegia e salmone affumicato, Lavazza caffè di qualità rossa, sale fine, sale grosso, parmigiano reggiano, succosi nuggets di pesce, crackers di segale. Infine, si include una serie di articoli per l’igiene personale come assorbenti Saugella, protezione per slip, deodorante in spray, shampoo Ultra Dolce, e acqua micellare.